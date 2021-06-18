18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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"Зинченко играл у Фоменко за деньги. Тысяча долларов – минута": Cкандалище в украинском футболе

Олег Люлька Олег Люлька
18 июня, 11:36
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Журналист Андрей Сенькив обвинил бывшего тренера сборной Украины в том, что тот брал деньги за вызов футболистов в команду и предоставление им игрового времени
Александр Зинченко и Михаил Фоменко
Александр Зинченко и Михаил Фоменко / Фото: Getty Images

Громкий скандал в украинской футболе. Ведущий ТаТоТаке Андрей Сенькив заявил, что тренерский штаб сборной Украины при Михаиле Фоменко получал деньги за игровые минуты Александра Зинченко на Евро-2016.

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"Шел 2016 год. Зинченко, выступая за Уфу, провел за сборную несколько минут против Испании. Его выпускали, чтобы заиграть за Украину, чтобы он не играл, к примеру, за Россию. Потом его не вызывали ни на матчи плей-офф отбора со Словенией, ни на товарищеские матчи с Уэльсом и Кипром".

Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: УАФ

"И тут его вызывают на товарищеский матч перед Евро, а потом берут на сам турнир".

"Раньше, чтобы получить рабочую визу в Англию, нужно было отыграть за сборную 75% матчей за последние два года. При этом нужно было, чтобы твоя сборная была не ниже 70-го места в рейтинге ФИФА. Если 75% матчей нет, собирается комиссия, которая решает, можешь ли ты играть в АПЛ. 80% этих заседаний заканчиваются положительно, только 20% – негативно".

Александр Зинченко
Александр Зинченко / Фото: Reuters

"Тогдашний руководитель Уфы Шамиль Газизов уже имел на руках предложение МанСити. Он продумал ход, чтобы не было никаких заседаний, чтобы спокойно и гарантировано футболиста приняли в клуб АПЛ. Он обратился к Михаилу Фоменко с предложением".

"По нашей информации, тогда Фоменко делал такие вещи. Было такое название – "дети Фоменко". Он вызывал некоторых футболистов, чтобы получить деньги. Он их заигрывал, а потом агенты выбивали больше денег в контрактах футболистов. Это очень распространенная практика в странах третьего мира – Нигерии, Камеруне и, конечно же, в Украине".

"Например, такие футболисты, как Ковпак, Путивцев или Пилявский, вызывались в сборную именно по такой схеме. Был задействован и тренерский штаб. Точно знаю, что Заваров получал деньги за то, что пролоббировал вызов Валерия Федорчука в сборную Украины".

Зинченко против Роналду
Зинченко против Роналду / Фото: Getty Images

"Агенты Зинченко – россияне, точно один из них – Алан Прудников. Они вместе с руководителем Уфы обратились к Фоменко с предложением. Зинченко не только должен быть в сборной, но и играть там в каждом матче".

"По моей информации, не буду говорить только о Фоменко, может, даже тренерский штаб, не знаю, как деньги делились, получал одну тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле в матче Евро-2016".

"Тогда Зинченко сыграл на Евро во всех трех матчах. Без компенсированного времени он провел на поле 96 минут – это где-то 100 тысяч долларов. Он сыграл в товарищеских матчах перед Евро против Албании и Румынии, даже забил гол вторым. Неизвестно, какие были расценки за спарринги и получали ли за это деньги", – приводит слова Андрея Сенькива Tribuna.com

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Ранее мы писали, что бывшая любовница Милевского обвинила Зинченко в поражении от Нидерландов.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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