Україна виходить на безжальну Італію: всі розклади для команди Шеви в 1/8 фіналу

Після 3-го туру групового етапу Євро-2020 команда Андрія Шевченка може або потрапити під каток італійців, або взагалі залишитися без плей-оф турніру

На збірну України чекають непрості випробування / Фото: Reuters

17 червня збірна Україна обіграла у 2-му турі Євро-2020 Північну Македонію 2:1 і перед третім матчем у групі С посідає друге місце. Для виходу в плей-оф "синьо-жовтим" 21 червня достатньо зіграти внічию з Австрією, але от суперник у 1/8 фіналу тоді вимальовується зовсім небажаний.

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Перемога Нідерландів над Австрією – 2:0 з одного боку виявилася на руку збірній України. Тепер, щоб посісти друге місце в групі і точно вийти до 1/8 фіналу Євро-2020, нашій збірній у поєдинку з австрійцями достатньо зіграти внічию. Ми будемо вище в турнірній таблиці, оскільки забили на один м'яч більше.

Однак в останньому турі, який відбудеться 21 червня о 19:00, у нас немає практично ніяких тактичних маневрів для вибору більш зручного суперника в 1/8 фіналу. За розстановкою сил на сьогодні Україна, як друга команда групи С, виходить на переможця квартету А. І, швидше за все, це Італія – поки найпотужніша команда турніру – шість голів за два матчі.

Збірна Італії стартує з перемоги / Фото: Reuters

Якщо ж ми програємо Австрії, то з трьома очками можемо взагалі не вибратися з групи. Однак у разі проходу, судячи з усього, потрапимо на переможця групи Е, де фаворитом вважається Іспанія, або групи смерті, де найвищі шанси на перемогу у Франції і Португалії.

Футболісти збірної Німеччини стримують Поля Погба / Фото: Reuters

Є ще один малоймовірний варіант: вболівати в останньому турі групи А за Уельс в матчі з Італією. І якщо таке диво якимось чином станеться, то потім вигризати у Австрії друге місце, і в першому раунді плей-оф виходити на валлійців. А поєдинок відбудеться 26 червня в Лондоні.

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