17 червня 22:00 Відео
Нідерланди 2
Австрія 0
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Україна виходить на безжальну Італію: всі розклади для команди Шеви в 1/8 фіналу

Олена Павлова Олена Павлова
18 червня, 09:01
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Після 3-го туру групового етапу Євро-2020 команда Андрія Шевченка може або потрапити під каток італійців, або взагалі залишитися без плей-оф турніру
На збірну України чекають непрості випробування
На збірну України чекають непрості випробування / Фото: Reuters

17 червня збірна Україна обіграла у 2-му турі Євро-2020 Північну Македонію 2:1 і перед третім матчем у групі С посідає друге місце. Для виходу в плей-оф "синьо-жовтим" 21 червня достатньо зіграти внічию з Австрією, але от суперник у 1/8 фіналу тоді вимальовується зовсім небажаний.

Читайте також: Кошмар для РФ! Росія боїться, що Україна не дасть їй вийти до 1/8 Євро

Перемога Нідерландів над Австрією – 2:0 з одного боку виявилася на руку збірній України. Тепер, щоб посісти друге місце в групі і точно вийти до 1/8 фіналу Євро-2020, нашій збірній у поєдинку з австрійцями достатньо зіграти внічию. Ми будемо вище в турнірній таблиці, оскільки забили на один м'яч більше.

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
2
2
0
0
5
2
3
6
Забиті 5
Пропущені 2
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Україна Україна Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забиті 4
Пропущені 4
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П
3
Австрія Австрія Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забиті 3
Пропущені 3
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забиті 2
Пропущені 5
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П

Однак в останньому турі, який відбудеться 21 червня о 19:00, у нас немає практично ніяких тактичних маневрів для вибору більш зручного суперника в 1/8 фіналу. За розстановкою сил на сьогодні Україна, як друга команда групи С, виходить на переможця квартету А. І, швидше за все, це Італія – поки найпотужніша команда турніру – шість голів за два матчі.

Збірна Італії стартує з перемоги
Збірна Італії стартує з перемоги / Фото: Reuters

Якщо ж ми програємо Австрії, то з трьома очками можемо взагалі не вибратися з групи. Однак у разі проходу, судячи з усього, потрапимо на переможця групи Е, де фаворитом вважається Іспанія, або групи смерті, де найвищі шанси на перемогу у Франції і Португалії.

Футболісти збірної Німеччини стримують Поля Погба
Футболісти збірної Німеччини стримують Поля Погба / Фото: Reuters

Є ще один малоймовірний варіант: вболівати в останньому турі групи А за Уельс в матчі з Італією. І якщо таке диво якимось чином станеться, то потім вигризати у Австрії друге місце, і в першому раунді плей-оф виходити на валлійців. А поєдинок відбудеться 26 червня в Лондоні.

Раніше ми розповідали, як Ярмоленко після року в запасі став зіркою Євро-2020.

Дивіться огляд матчу Україна – Північна Македонія

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Четвер, 17 червня
2:0
Відео Про матч
Пʼятниця, 18 червня
16:00
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19:00
Дивись на:
22:00
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Субота, 19 червня
16:00
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19:00
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