Колишня коханка Мілевського звинуватила Зінченка в поразці від Нідерландів

Генеральний продюсер "Матч ТВ" російська телеведуча Тіна Канделакі звинуватила ексгравця Уфи, а нині футболіста МанСіті Олександра Зінченка в поразці України від Нідерландів 2:3 на Євро-2020.
Нагадаємо, вигравши повітряне єдиноборство у Зінченка, Дензел Думфріс на 85-й хвилині забив переможний для Нідерландів м'яч.
"Збірна України поступилася голландцям в першому матчі – 2:3, і справедливо буде сказати, що саме збірна Нідерландів була господарем становища в цьому матчі. Саме вона впевнено володіла м'ячем і різко розганяла гру. Та так, що швидкість прийняття рішень здавалася недоступною для суперників. Так, потім трапився хороший камбек, але тут позначилася холодна весна/літо Олександра Зінченка", – написала у себе в Telegram Канделакі
Під холодною весною/літом Зінченка Канделакі, судячи з усього, має на увазі, що в кінці травня також з-під українця Челсі забив переможний для себе гол у фіналі Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті.
Дивіться, як з-під Зінченка забив Челсі
Дивіться, як з-під Зінченка забили Нідерланди
Додамо, що свого часу в російської телеведучої були романтичні стосунки з ексфутболістом збірної України Артемом Мілевським. "У нас був секс з Канделакі в Києві. Вона крута ", – казав Артем.
"Я жива жінка. Не бачу жодної проблеми в тому, що у мене були різні стосунки. Єдине, що завжди викликає в мене посмішку, – що, виявляється, є ще чоловіки, для яких найяскравіший спогад в житті – це зустріч зі мною, і вони хочуть про це розповідати. Ну на здоров'я", – говорила з цього приводу Канделакі