Колишня коханка Мілевського звинуватила Зінченка в поразці від Нідерландів

Тіна Канделакі пов'язала матч Україна – Нідерланди з фіналом Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Челсі – мовляв, в обох вирішальні голи були забиті з-під Зінченка

Олександр Зінченко і Тіна Канделакі / Фото: Reuters

Генеральний продюсер "Матч ТВ" російська телеведуча Тіна Канделакі звинуватила ексгравця Уфи, а нині футболіста МанСіті Олександра Зінченка в поразці України від Нідерландів 2:3 на Євро-2020.

Нагадаємо, вигравши повітряне єдиноборство у Зінченка, Дензел Думфріс на 85-й хвилині забив переможний для Нідерландів м'яч.

"Збірна України поступилася голландцям в першому матчі – 2:3, і справедливо буде сказати, що саме збірна Нідерландів була господарем становища в цьому матчі. Саме вона впевнено володіла м'ячем і різко розганяла гру. Та так, що швидкість прийняття рішень здавалася недоступною для суперників. Так, потім трапився хороший камбек, але тут позначилася холодна весна/літо Олександра Зінченка", – написала у себе в Telegram Канделакі

Під холодною весною/літом Зінченка Канделакі, судячи з усього, має на увазі, що в кінці травня також з-під українця Челсі забив переможний для себе гол у фіналі Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті.

Дивіться, як з-під Зінченка забив Челсі

Дивіться, як з-під Зінченка забили Нідерланди

Додамо, що свого часу в російської телеведучої були романтичні стосунки з ексфутболістом збірної України Артемом Мілевським. "У нас був секс з Канделакі в Києві. Вона крута ", – казав Артем.

Артем Мілевський і Тіна Канделакі / Фото: Championat.ru