Кошмар для РФ! Росія боїться, що Україна не дасть їй вийти до 1/8 Євро

У РФ побоюються, що команда Андрія Шевченка програє 21 червня Австрії, але в рейтингу третіх збірних Євро виявиться вищою за росіян і не дасть їм вийти до плей-оф

Андрій Шевченко і Артем Дзюба / Фото: Reuters

У Росії побоюються, що збірна України не дасть їй вийти до 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

Це може статися, якщо в своїх групах "С" і "В" Україна і Росія посядуть треті сходинки. Найбільш ймовірний сценарій для цього: поразка України від Австрії в групі С 21 червня, а також поразка того ж дня росіян від Данії в один гол в результативному матчі (1:2, 2:3 і так далі) за перемоги Бельгії над Фінляндією в групі В.

Нагадаємо, що до плей-оф, крім двох збірних з кожного квартету, виходять чотири найкращі команди з шести, що посіли треті місця. Вони ранжуються між собою за кількістю очок, а далі – різницею м'ячів і кількістю голів.

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У Росії за сценарію, зазначеного вище, буде 3 очки і "мінус 3", а ось у України – 3 очки і краща, ніж у росіян, різниця м'ячів, якщо вона не поступиться Австрії в три голи або більше.

"Якщо за такого варіанту розвитку подій знайдеться ще три збірних з третіх місць, яких обійдуть Росію, і бодай одна, яка не обійде Україну, команда Черчесова залишиться за бортом плей-оф", – побоюються медіа РФ

Російські вболівальники на Євро / Фото: Getty Images

Нагадаємо, щоб Україні посісти друге місце в своїй групі і гарантовано вийти до 1/8 фіналу Євро 21 червня достатньо не програти Австрії.