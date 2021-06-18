17 червня 16:00 Відео
Україна 2
Північна Македонія 1
17 червня 19:00 Відео
Данія 1
Бельгія 2
17 червня 22:00 Відео
Нідерланди 2
Австрія 0
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Кошмар для РФ! Росія боїться, що Україна не дасть їй вийти до 1/8 Євро

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
18 червня, 08:36
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У РФ побоюються, що команда Андрія Шевченка програє 21 червня Австрії, але в рейтингу третіх збірних Євро виявиться вищою за росіян і не дасть їм вийти до плей-оф
Андрій Шевченко і Артем Дзюба
Андрій Шевченко і Артем Дзюба / Фото: Reuters

У Росії побоюються, що збірна України не дасть їй вийти до 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

Це може статися, якщо в своїх групах "С" і "В" Україна і Росія посядуть треті сходинки. Найбільш ймовірний сценарій для цього: поразка України від Австрії в групі С 21 червня, а також поразка того ж дня росіян від Данії в один гол в результативному матчі (1:2, 2:3 і так далі) за перемоги Бельгії над Фінляндією в групі В.

Нагадаємо, що до плей-оф, крім двох збірних з кожного квартету, виходять чотири найкращі команди з шести, що посіли треті місця. Вони ранжуються між собою за кількістю очок, а далі – різницею м'ячів і кількістю голів.

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У Росії за сценарію, зазначеного вище, буде 3 очки і "мінус 3", а ось у України – 3 очки і краща, ніж у росіян, різниця м'ячів, якщо вона не поступиться Австрії в три голи або більше.

"Якщо за такого варіанту розвитку подій знайдеться ще три збірних з третіх місць, яких обійдуть Росію, і бодай одна, яка не обійде Україну, команда Черчесова залишиться за бортом плей-оф", – побоюються медіа РФ

Російські вболівальники на Євро
Російські вболівальники на Євро / Фото: Getty Images

Нагадаємо, щоб Україні посісти друге місце в своїй групі і гарантовано вийти до 1/8 фіналу Євро 21 червня достатньо не програти Австрії.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:1
Відео Про матч
1:2
Відео Про матч
2:0
Відео Про матч
Пʼятниця, 18 червня
16:00
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