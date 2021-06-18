Банер проти Луческу вивісили на матчі збірної України в Бухаресті

Ультрас Динамо продовжують обурюватися в зв'язку з перебуванням румунського фахівця на посаді тренера киян – нова акція протесту відбулася на матчі Євро-2020

Банер проти Луческу в Бухаресті / Фото: Twitter

На матчі Україна – Північна Македонія 2: 1 в Бухаресті не минулося без скандалу на трибунах.

Представники ультрас Динамо вивісили на стадіоні банер з перекресленим зображенням Мірчі Луческу, продовжуючи протестувати проти його перебування на посаді головного тренера киян.

Про це повідомляє румунський журналіст Емануель Рошу у себе в Twitter.

При цьому сам Мірча Луческу перебував на трибунах арени в Бухаресті, підтримуючи збірну України.

Раніше ми писали, що Мірча Луческу погодився стати послом збірної України на Євро-2020, допомагаючи їй отримати максимальну підтримку уболівальників в Бухаресті, де "синьо-жовті" вже зіграли з Північною Македонією 17 червня та ще зустрінуться з Австрією 21-го.

Мірча Луческу і Андрій Шевченко / Фото: ua-football

При цьому Андрій Шевченко розповідав, що Луческу вже побував у таборі збірної України в Бухаресті. "Він приїхав привітатися. Мірча працює в Україні, він дуже добре знайомий з роботою збірної. І готовий допомогти нам, якщо знадобиться", – казав Шева.

Нагадаємо, після двох турів на Євро-2020 Україна посідає друге місце в групі "С". Щоб зберегти його і гарантовано вийти до 1/8 фіналу, 21 червня команді Шевченка потрібно не програти Австрії.