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Австрія 0
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Банер проти Луческу вивісили на матчі збірної України в Бухаресті

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
18 червня, 09:06
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Ультрас Динамо продовжують обурюватися в зв'язку з перебуванням румунського фахівця на посаді тренера киян – нова акція протесту відбулася на матчі Євро-2020
Банер проти Луческу в Бухаресті
Банер проти Луческу в Бухаресті / Фото: Twitter

На матчі Україна – Північна Македонія 2: 1 в Бухаресті не минулося без скандалу на трибунах.

Представники ультрас Динамо вивісили на стадіоні банер з перекресленим зображенням Мірчі Луческу, продовжуючи протестувати проти його перебування на посаді головного тренера киян.

Про це повідомляє румунський журналіст Емануель Рошу у себе в Twitter.

При цьому сам Мірча Луческу перебував на трибунах арени в Бухаресті, підтримуючи збірну України.

Раніше ми писали, що Мірча Луческу погодився стати послом збірної України на Євро-2020, допомагаючи їй отримати максимальну підтримку уболівальників в Бухаресті, де "синьо-жовті" вже зіграли з Північною Македонією 17 червня та ще зустрінуться з Австрією 21-го.

Мірча Луческу і Андрій Шевченко
Мірча Луческу і Андрій Шевченко / Фото: ua-football

При цьому Андрій Шевченко розповідав, що Луческу вже побував у таборі збірної України в Бухаресті. "Він приїхав привітатися. Мірча працює в Україні, він дуже добре знайомий з роботою збірної. І готовий допомогти нам, якщо знадобиться", – казав Шева.

Нагадаємо, після двох турів на Євро-2020 Україна посідає друге місце в групі "С". Щоб зберегти його і гарантовано вийти до 1/8 фіналу, 21 червня команді Шевченка потрібно не програти Австрії.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Четвер, 17 червня
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Відео Про матч
Пʼятниця, 18 червня
16:00
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Субота, 19 червня
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