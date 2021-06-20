20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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"Пошел погулять": Ярмоленко оштрафовали на 50 тысяч долларов

Олег Люлька Олег Люлька
20 июня, 18:17
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Лучший футболист сборной Украины на чемпионате Европы поведал о самом большом штрафе в своей карьере – поход в ночной клуб влетел вингеру в копеечку
Андрей Ярмоленко, сборная Украины
Андрей Ярмоленко, сборная Украины / Фото: REUTERS

Лидер сборной Украины на Евро-2020 Андрей Ярмоленко рассказал о самом большом штрафе, который ему приходилось платить за время карьеры.

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"50 000 долларов. Все по делу, Игорь Суркис провел воспитательную работу. Это было очень давно, в 22-23 года. Я тогда пошел в ночной клуб, а у нас в Динамо было правило, чтобы после 23:00 нас никто в городе не видел. Это вся Украина знает. Я думал, что меня никто не узнает, а я спокойненько схожу погулять. Такой возраст был, что хотелось где-то погулять"

Андрей Ярмоленко среди лучших игроков чемпионата Европы
Андрей Ярмоленко среди лучших игроков чемпионата Европы / Фото: Reuters

"На следующий день прозвучал звонок на базе, сказали, что президент хочет со мной поговорить. Я взял трубку. Говорит: "Погулял?". Я: "Да". Он: "Штраф столько-то". Это немножко отбило желание гулять. Игорь Михайлович часто прощал штрафы, в том числе мне, но не в этой истории. Есть штрафы за желтые и красные карточки, но это я говорю о самом большом", – рассказал Ярмоленко каналу Вацко Live

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Ярмоленко может вернуться в Динамо. Андрей не желает продлевать контракт с Вест Хэмом, истекающий следующим летом.

По данным британских СМИ, Ярмоленко получает в Лондоне 7 млн евро в год, но из-за травм и недоверия тренера Вест Хэма практически не играет.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Воскресенье, 20 июня
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Понедельник, 21 июня
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