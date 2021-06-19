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Назад в Динамо? Ярмоленко решил расстаться с Вест Хэмом

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
19 июня, 10:17
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Герой сборной Украины на Евро-2020 не будет продлевать контракт с лондонским клубом, истекающий следующим летом. Не стоит исключать возвращения игрока в Киев
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко определился относительно своего будущего в лондонском Вест Хэме.

Как сообщает CalciomercatoWeb, 31-летний вингер не будет продлевать соглашение с "молотобойцами", которое истекает 30 июня 2022 года. Следовательно, уже зимой Ярмоленко может начать переговоры с другим клубом о переходе следующим летом в качестве свободного агента.

Напомним, что Андрей перебрался в Вест Хэм летом 2018 года. "Я не жалею о переходе в Вест Хэм, но вся история, которая предшествовала этому трансферу – удар по самолюбию", – вспоминал ранее украинец. По словам футболиста, его из Дортмунда попросту выкинули.

В Вест Хэме у украинца огромная зарплата. По данным британских СМИ, Ярмоленко получает около 7 млн евро в год. Но при этом за клуб он играет крайне мало – как из-за травм, так и из-за недоверия главного тренера лондонцев Дэвида Мойеса.

Однако на Евро-2020, забив Нидерландам и Северной Македонии, Ярмоленко доказал, что еще на многое способен.

Не зря Ярмоленко предложили сделать Почетным гражданином Чернигова.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Поговаривают, в будущем Андрей Ярмоленко может вернуться в Динамо, как в свое время после карьеры в Европе сделал Андрей Шевченко.

Смотрите, как Ярмоленко помог Украине обыграть Северную Македонию

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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
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5:1
6
2
Россия
2
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3
3
Финляндия
2
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3
4
Дания
2
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
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2
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2
4:4
3
3
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4
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2
2:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
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