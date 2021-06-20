20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Украина

19:00

Австрия

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Украина – Австрия: онлайн решающего матча на Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
20 июня, 17:43
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Украина и Австрия разыграют между собой второе место в группе C на Евро-2020. Украину устраивает даже ничья, а австрийцам нужно обязательно побеждать, чтобы ни от кого не зависеть

В понедельник, 21 июня, в Бухаресте на Национальном стадионе пройдет решающий матч для сборной Украины за выход из группы Евро-2020. Наша команда встретится с Австрией. Матч начнется в 19:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция.

ОНЛАЙН УКРАИНА – АВСТРИЯ

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Украине достаточно сыграть вничью, чтобы гарантировать себе второе место и выход в плей-офф. Австрии же нужно обязательно побеждать, чтобы занять вторую строчку и без нервов выйти в 1/8 финала. Впрочем, даже в случае ничьей австрийцы с четырьмя очками будут иметь неплохие шансы на выход в плей-офф с третьего места, но здесь уже нужно будет ждать, когда свои матчи сыграют в других группах.

Читайте также: На Евро-2020 стартует последний тур: как будут распределять места команд в группах

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Нидерланды Нидерланды Нид
2
2
0
0
5
2
3
6
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В В
2
Украина Украина Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
3
Австрия Австрия Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Северная Македония Северная Македония Сев
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

"Турнирная таблица заставляет обе команды играть очень аккуратно, думая о счете, но тем не менее обе команды хотят выиграть. Игра на ничью? Нет, если так рассуждать, то будет невозможно далеко пройти с таким настроем. Мы ждем очень хорошую игру. Мы должны показать наш уровень, а в конце матча уже посмотрим на результат", – сказал накануне Шева.

Украина и Австрия в своей истории пересекалась лишь дважды и только в товарищеских матчах. В 2011 году австрийцы стали соперником Украины в первом матче на "Арене Львов" и потерпели поражение 1:2. А в следующем году команды сошлись в спарринге уже в Австрии и на этот раз в роли проигравших оказались украинцы (2:3).

Как Украина и Австрия играли в предыдущем туре

Против Австрии точно не сыграет Александр Зубков, который продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного в матче с Нидерландами. Также накануне индивидуально тренировался Денис Попов. У Австрии из-за травмы не сыграет лидер полузащиты Валентино Лазаро, зато вернулся в строй нападающий Марко Арнаутович, отбывший дисквалификацию.

Ориентировочные составы от УЕФА:

Украина: Бущан; Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко; Малиновский, Степаненко, Зинченко; Ярмоленко, Яремчук, Цыганков ﻿

Австрия: Бахманн; Драгович, Алаба, Хинтереггер; Лайнер, Забитцер, К. Шлагер, Гриллич, Ульмер; Баумгартнер, Арнаутович

Букмекеры о матче Украина – Австрия:

Аналитики FAVBET не видят явного фаворита пары, прогнозируя ничью в матче. Тем не менее, если смотреть выбирать победителя, то с небольшим преимуществом букмекеры отдают предпочтение Украине: коэффициент на победу команды Андрея Шевченко – 3.50, на ничью – 2.06, на победу Австрии – 3.90.

Где смотреть матч Украина – Австрия:

Поединок Украина – Австрия в прямом эфире покажут на каналах "Футбол 2" и "Украина", которые доступные с помощью сервиса OLL.TV. начало трансляции – в 19:00.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 20 июня
19:00
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Понедельник, 21 июня
19:00
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