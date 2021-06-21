21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Как Украине играть против Австрии, чтобы не попасть на Италию, – есть шансы?

Александр Трикиша Александр Трикиша
21 июня, 10:06
Копировать ссылку
Украине нужно не проиграть Австрии, чтобы выйти в плей-офф Евро-2020. Но там нас уже ждет непобедимая Италия. А что будет, если мы проиграем австрийцам?
Есть ли у Украины шанс не попасть на Италию
Есть ли у Украины шанс не попасть на Италию / Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины проведет решающий матч на Евро-2020. Нашей команде достаточно сыграть вничью с Австрией, чтобы гарантировать себе второе место и путевку в плей-офф. Онлайн Украина – Австрия есть на нашем сайте.

Читайте также: Как играть Украине против Австрии? Опрос диванных экспертов

Но в этом случае Украина в 1/8 финала выйдет на грозную Италию. Возможно ли избежать встречи с итальянцами в первом раунде плей-офф? Для этого нужно выйти из группы с третьего места.

Предположим, Украина уступит Австрии с минимальным счетом. В этом случае у Украины останется три очка и разница мячей будет -1 (4:5). Этого достаточно для выхода в 1/8 с третьего места? Как видим, для Украины очень много рисков вообще остаться вне 1/8 финала, если решиться "слить" матч Австрии.

Группа А

Швейцария уже завершила групповой этап и имеет в своем активе четыре балла, она опережает Украину, если предположить, что наша команда уступит Австрии. Таким образом, остается еще три путевки в плей-офф.

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Италия Италия Ита
3
3
0
0
7
0
7
9
Забитые 7
Пропущеные 0
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
Уэльс Уэльс Уэл
3
1
1
1
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: П В Н
3
Швейцария Швейцария Шве
3
1
1
1
4
5
-1
4
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н
4
Турция Турция Тур
3
0
0
3
1
8
-7
0
Забитые 1
Пропущеные 8
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П

Группа В

Самая запутанная ситуация. Здесь на выход в плей-офф претендуют все четыре команды. Есть вероятность, что три команды могут набрать по шесть баллов и выйти в 1/8 финала. Для этого нужны победы России над Данией и Финляндии – над Бельгией. Также Россия и Финляндия будут выше Украины, если сыграют вничью в последнем туре.

В случае поражения России от Дании на первый план выйдет разница голов. Сейчас у Дании -2, при минимальной победе станет -1, как и у Украины в случае поражения от австрийцев в один мяч, но у нас больше забитых (сейчас – 4 против 1).

Что нам нужно: Победа Дании со счетом 1:0, поражение Финляндии

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бельгия Бельгия Бел
2
2
0
0
5
1
4
6
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница 4
Результаты последних матчей: В В
2
Россия Россия Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: В П
3
Финляндия Финляндия Фин
2
1
0
1
1
1
0
3
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Дания Дания Дан
2
0
0
2
1
3
-2
0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П П

Группа D

Хорватия и Шотландия имеют по одному баллу перед последним туром. Победитель этой пары наберет четыре балла и в любом случае будет опережать нашу команду. А еще здесь выступают Чехия и Англия, уже имеющие по четыре балла. Единственный шанс для Украины – ничья в матче между Хорватией и Шотландией.

Что нам нужно: ничья в матче Хорватия – Шотландия

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Чехия Чехия Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
2
Англия Англия Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
3
Хорватия Хорватия Хор
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П
4
Шотландия Шотландия Шот
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П

Группа Е

Швеция уже имеет четыре балла, у Словакии три очка, но впереди матч против Испании, которая на Евро пока не побеждала. В случае ничьей словаки наберут четыре балла и будут выше Украины, поражение оставит три очка и отрицательную разницу мячей при меньшем количестве забитых голов, если, конечно Испания не выиграет со счетом 3:2 и выше. Тогда у Украины и Словакии будут абсолютно одинаковые показатели и в ход пойдет подсчет карточек или даже рейтинг сборной.

А еще есть Польша. У них сейчас один балл и матч против Швеции впереди. Победа принесет полякам еще три балла и место выше Украины в сводной таблице третьих команд.

Что нам нужно: Победа Словакии и ничья или поражение Польши, Победа Испании со счетом, менее 3:2 и ничья или поражение Польши

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Швеция Швеция Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
2
Словакия Словакия Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
Испания Испания Исп
2
0
2
0
1
1
0
2
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н
4
Польша Польша Пол
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П

Группа F

Португалия имеет три балла, но также +2 в разнице мячей и большее количество забитых голов. Даже поражение со счетом 0:2 от Франции оставит Роналду и компанию выше Украины. Германии хватит даже ничьей в матче с Венгрией, чтобы опередить нашу команду. Венгров в расчет не берем, вряд ли они смогут обыграть немцев в Мюнхене.

Что нам нужно: поражение Португалии или Германии с разницей в три мяча и более

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Франция Франция Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
2
Германия Германия Гер
2
1
0
1
4
3
1
3
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П
3
Португалия Португалия Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: П В
4
Венгрия Венгрия Вен
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять