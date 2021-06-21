21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Самый позорный матч в истории Австрии: как бы Украине его не повторить

Александр Трикиша Александр Трикиша
21 июня, 15:43
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В истории сборной Австрии есть позорная страница, связанная с выступлением команды на ЧМ-1982. Австрийская команда "скатала" договорняк с Германией и на годы запятнала свою репутацию
Болельщики освистывали футболистов обеих команд
Болельщики освистывали футболистов обеих команд / Фото: Getty Images

Сборной Украины в матче с Австрией на Евро-2020 будет достаточно ничьей, чтобы выйти в плей-офф, да и австрийцев устроит мировая. В Сети уже высказывают подозрения, что команды могут договориться откатать ничейку. А ведь подобный позор уже есть в истории Австрии! Трансляция Украина – Австрия есть на нашем сайте.

Украина Австрия: где смотреть матч Евро-2020 за выход в плей-офф

На ЧМ-1982 года Австрия и ФРГ выдали самый позорный матч в истории чемпионатов мира. Австрия выиграла два первых матча в группе и имела в своем активе четыре очка (тогда за победу давали по два балла). Второе место в группе занимал Алжир, обыгравший ФРГ 2:1. В заключительном туре африканцы одолели Чили и с четырьмя очками занимали вторую строчку.

Читайте также: Как Украине играть против Австрии, чтобы не попасть на Италию

Матч Австрия – ФРГ проходил на следующий день, поэтому команды знали, какой результат их устроит. А устраивала их минимальная победа немцев – в этом случае Австрия сохраняла за собой первую строчку, а ФРГ обходила в таблице Алжир за счет лучшей разницы голов.

Уже на 10-й минуте Хорст Хрубеш открыл счет в матче, после чего на поле начался спектакль абсурда. Игроки просто перестали играть, никто не хотел атаковать, команды катали мяч в центре поля и ждали, когда же прозвучит финальный свисток.

Зрители на стадионе были в гневе. Они хотели увидеть противостояние двух сильных команд, а стали свидетелями неприкрытого договорняка. Свое недовольство высказывали даже комментаторы матчей из Австрии и Германии, призывая зрителей выключить телевизоры.

На следующий день позорный матч получил в прессе кричащие названия "Хихонский пакт о ненападении" и "Аншлюс" по аналогии с известными историческими событиями.

Алжир был взбешен подобным нахальством и подал жалобу в ФИФА с требованием аннулировать результат встречи, но ему было отказано. Тем не менее после этого ФИФА ввела новое правило, согласно которому матчи заключительного тура на групповом этапе должны начинаться одновременно.

Конечно, для Украины ничья с Австрией станет отличным результатом, но все же хочется, чтобы добыт он был не таким способом. Кстати, все боятся, что Украина выйдет на Италию в 1/8 финала Евро-2020. А мы привели свои аргументы, почему Украине нужно попасть на Италию.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
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22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 22 июня
22:00
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22:00
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