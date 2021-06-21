21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Найганебніший матч в історії Австрії: як би Україні його не повторити

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
21 червня, 15:43
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В історії збірної Австрії є ганебна сторінка, пов'язана з виступом команди на ЧС-1982. Австрійська команда зіграла договірняк з Німеччиною і на роки заплямувала свою репутацію
Вболівальники освистували футболістів обох команд
Вболівальники освистували футболістів обох команд / Фото: Getty Images

Збірній України в матчі з Австрією на Євро-2020 буде достатньо нічиєї, щоб вийти в плей-оф, та й австрійців влаштує мирова. У Мережі вже висловлюють підозри, що команди можуть домовитися відкатати нічию. А така ганьба вже є в історії Австрії! Трансляція Україна – Австрія є на нашому сайті.

Україна Австрія: де дивитися матч Євро-2020 за вихід у плей-оф

На ЧС-1982 року Австрія та ФРН видали найганебніший матч в історії чемпіонатів світу. Австрія виграла два перші матчі в групі й мала в своєму активі чотири очки (тоді за перемогу давали по два бали). Друге місце в групі посідав Алжир, який обіграв ФРН 2:1. У завершальному турі африканці здолали Чилі і з чотирма очками розмістилися на другій сходинці.

Читайте також: Як Україні грати проти Австрії, щоб не потрапити на Італію

Матч Австрія – ФРН проходив наступного дня, тому команди знали, який результат їх влаштує. А влаштовувала їх мінімальна перемога німців – у цьому випадку Австрія зберігала за собою першу сходинку, а ФРН обходила в таблиці Алжир завдяки кращій різниці голів.

Вже на 10-й хвилині Горст Грубеш відкрив рахунок у матчі, після чого на полі почався спектакль абсурду. Спортсмени просто перестали грати, ніхто не хотів атакувати, команди перекидали м'яч у центрі поля і чекали, коли нарешті прозвучить фінальний свисток.

Глядачі на стадіоні ремствували. Вони хотіли побачити протистояння двох сильних команд, а стали свідками неприхованого договірняку. Своє невдоволення висловлювали навіть коментатори матчів з Австрії та Німеччини, закликаючи глядачів вимкнути телевізори.

Наступного дня ганебний матч отримав в пресі кричущі назви "Хіхонський пакт про ненапад" і "Аншлюс" за аналогією з відомими історичними подіями.

Алжир був розлючений подібним нахабством і подав скаргу до ФІФА з вимогою анулювати результат зустрічі, але йому було відмовлено. Проте після цього ФІФА ввела нове правило, згідно з яким матчі підсумкового туру групового етапу мають починатися одночасно.

Звичайно, для України нічия з Австрією стане відмінним результатом, але все ж хочеться, щоб здобутий він був не в такий спосіб. До речі, всі бояться, що Україна вийде на Італію в 1/8 фіналу Євро-2020. А ми навели свої аргументи, чому Україні потрібно потрапити на Італію.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
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Вівторок, 22 червня
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