Найганебніший матч в історії Австрії: як би Україні його не повторити

В історії збірної Австрії є ганебна сторінка, пов'язана з виступом команди на ЧС-1982. Австрійська команда зіграла договірняк з Німеччиною і на роки заплямувала свою репутацію

Вболівальники освистували футболістів обох команд / Фото: Getty Images

Збірній України в матчі з Австрією на Євро-2020 буде достатньо нічиєї, щоб вийти в плей-оф, та й австрійців влаштує мирова. У Мережі вже висловлюють підозри, що команди можуть домовитися відкатати нічию. А така ганьба вже є в історії Австрії! Трансляція Україна – Австрія є на нашому сайті.

Україна Австрія: де дивитися матч Євро-2020 за вихід у плей-оф

На ЧС-1982 року Австрія та ФРН видали найганебніший матч в історії чемпіонатів світу. Австрія виграла два перші матчі в групі й мала в своєму активі чотири очки (тоді за перемогу давали по два бали). Друге місце в групі посідав Алжир, який обіграв ФРН 2:1. У завершальному турі африканці здолали Чилі і з чотирма очками розмістилися на другій сходинці.

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Матч Австрія – ФРН проходив наступного дня, тому команди знали, який результат їх влаштує. А влаштовувала їх мінімальна перемога німців – у цьому випадку Австрія зберігала за собою першу сходинку, а ФРН обходила в таблиці Алжир завдяки кращій різниці голів.

Вже на 10-й хвилині Горст Грубеш відкрив рахунок у матчі, після чого на полі почався спектакль абсурду. Спортсмени просто перестали грати, ніхто не хотів атакувати, команди перекидали м'яч у центрі поля і чекали, коли нарешті прозвучить фінальний свисток.

Глядачі на стадіоні ремствували. Вони хотіли побачити протистояння двох сильних команд, а стали свідками неприхованого договірняку. Своє невдоволення висловлювали навіть коментатори матчів з Австрії та Німеччини, закликаючи глядачів вимкнути телевізори.

Наступного дня ганебний матч отримав в пресі кричущі назви "Хіхонський пакт про ненапад" і "Аншлюс" за аналогією з відомими історичними подіями.

Алжир був розлючений подібним нахабством і подав скаргу до ФІФА з вимогою анулювати результат зустрічі, але йому було відмовлено. Проте після цього ФІФА ввела нове правило, згідно з яким матчі підсумкового туру групового етапу мають починатися одночасно.

Звичайно, для України нічия з Австрією стане відмінним результатом, але все ж хочеться, щоб здобутий він був не в такий спосіб. До речі, всі бояться, що Україна вийде на Італію в 1/8 фіналу Євро-2020. А ми навели свої аргументи, чому Україні потрібно потрапити на Італію.