21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Почему Украине нужно попасть на Италию, которую на Евро-2020 все боятся

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
21 июня, 11:53
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Если наши футболисты хотят пошуметь на Евро, им нужны великие победы. К тому же тренерский штаб Андрея Шевченко состоит из итальянцев
Сборная Украины, Шапаренко и Сидорчук
Сборная Украины, Шапаренко и Сидорчук / Фото: Reuters

Понедельник на чемпионате Европы – большой игровой день. Групповой этап четырьмя матчами завершают сразу в двух когортах. У нас началась онлайн-трансляция Украина – Австрия. "Сине-желтым" достаточно не проиграть, чтобы выйти в плей-офф, но сразу на одного из фаворитов турнира.

Мы проанализировали, как Украине играть против Австрии, чтобы не попасть на Италию. Наши футболисты могут занять второе или третье место. Но в случае поражения сегодня с третьей позиции можно и не попасть в 1/8 финала. Так что же делать команде Андрея Шевченко?

На самом деле, ответ – простой. Нужно уверенно побеждать австрийцев и смело выходить на бой с итальянцами. Причин для такого шага несколько.

  1. Чемпионаты Европы – грандиозные ярмарки футболистов. Но скауты точно не оценят, если мы будем опасаться скромную сборную Австрии и играть с ней на ничью, а затем так же отбиваться в 1/8 финала от итальянцев. Нужно действовать с позиции силы – по крайней мере, сегодня. Так что только вперед и без страха!
  2. Эффектная победа над Австрией поднимет авторитет Украины на Евро и заставит с некоторой опаской отнестись к нам "Скуадру адзурру". Кроме того, украинцы сами больше поверят в свои возможности и с уверенностью в реальности сенсации будут выходить на игру с Италией.
  3. Лидер нашей полузащиты Руслан Малиновский выступает в чемпионате Италии. Форварда Романа Яремчука сватают то в Милан, то в Рому. На защитников Николая Матвиенко и Виталия Миколенко посматривает Наполи и другие команды Серии А. Так что матч с Италией – отличный шанс для парней показать себя во всей красе и поднять цену. А Ярмоленко доказать, что рано его списывать в утиль.
  4. Тренерский штаб Андрея Шевченко состоит преимущественно из итальянских специалистов. Так игру какого соперника они могут разобрать на мельчайшие детали лучше других и найти противоядие?
  5. Если наши проиграют австрийцам и чудом пройдут в 1/8 финала с третьего места в группе, то далее их ждет кто-то из грандов: Испания, Бельгия, Германия, Франция или Португалия. Разве перспектива встречи с ними привлекательней дуэли с итальянцами?

Тем временем Украина назвала заявку на матч против Австрии.

Самый выдающийся результат сборная Украины достигла на ЧМ-2006, когда дошла до четвертьфинала. В Германии наши уступили итальянцам 0:3, но выглядели достойно и крупный счет не отражает событий на поле. Тогда Гусин попал в штангу, от удара Гусева соперника спас Буффон. Так что Шева может рассказать подопечным о том матче и убедить, что шанс на успех есть. И не помешает напомнить, что в жизни всегда есть место подвигу, нужно лишь сильно захотеть и поверить в чудо.

Вашему вниманию – таблицы всех групп Евро-2020.

Смотрите, как итальянцы разгромили швейцарцев:

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на:
22:00
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