21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Украина назвала заявку на матч против Австрии на Евро-2020 – вне списка остались три игрока

Александр Трикиша Александр Трикиша
21 июня, 10:26
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Шевченко определился со списком игроков, на которых будет рассчитывать в матче против Австрии. В ключевом поединке точно не сыграют Попов, Зубков и Безус
Украина проведет решающий матч на Евро-2020
Украина проведет решающий матч на Евро-2020 / Фото: Reuters

Тренерский штаб сборной Украины определился с игроками, которые примут участие в матче против Австрии в третьем туре Евро-2020. Украина – Австрия трансляция онлайн уже есть на нашем сайте.

Читайте также: Как Украине играть против Австрии, чтобы не попасть на Италию – есть шансы?

Заявка сборной Украины на матч с Австрией:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 19 Артем Беседин, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24 Александр Тимчик, 26. Артем Довбик.

Из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Австрией не вошли Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус, пишет сайт УАФ.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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Вторник, 22 июня
22:00
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