Україна назвала заявку на матч проти Австрії на Євро-2020 – поза списком залишилися три гравці

Шевченко визначився зі списком гравців, на яких розраховуватиме в матчі проти Австрії. У ключовому поєдинку точно не зіграють Попов, Зубков і Безус

Україна проведе вирішальний матч на Євро-2020 / Фото: Reuters

Тренерський штаб збірної України визначився з гравцями, які візьмуть участь в матчі проти Австрії в третьому турі Євро-2020. Україна – Австрія трансляція онлайн вже є на нашому сайті.

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Заявка збірної України на матч з Австрією:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19. Артем Бєсєдін, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

З тих футболістів, які є в офіційній заявці збірної України на Євро-2020, до складу на гру з Австрією не ввійшли Олександр Зубков, Денис Попов і Роман Безус, пише сайт УАФ.