Італійський гранд зацікавився форвардом збірної України

Львів'янин Роман Яремчук сподобався керівництву Мілана. Директор клубу Паоло Мальдіні вже вступив в переговори з бельгійським Гентом

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Давно не секрет, що великі футбольні форуми – своєрідні ярмарки гравців. На старті Євро-2020 основний нападник збірної України Роман Яремчук забив два м'ячі у двох матчах і привернув до себе додаткову увагу. У п'ятницю стало відомо, що Яремчука покликали в клуб Ярмоленка. Тепер же з'явилася інформація про інтерес до гравця Гента з боку Мілана.

Журналіст-інсайдер Алессандро Якобоне на своїй сторінці в Twitter пише, що знаменитий директор італійського клубу Паоло Мальдіні веде з бельгійським клубом переговори.

Повідомляється, що підопічний Андрія Шевченка може перейти в Мілан на правах оренди з подальшим викупом за 15-16 мільйонів євро. У той же час Гент хоче виручити за українця не менше 20 мільйонів. Також відомо, що 25-річним форвардом цікавилися італійська Рома і німецький Вольфсбург.

Тим часом Шевченко назвав спосіб, як здолати Австрію на Євро-2020.

У будь-якому випадку бельгійському клубу і футболістові буде з чого вибирати. Здається, зараз найкращий час для трансферу, адже Роман добре себе проявляє на ЧС, а пізніше його ціна впаде, скільки б він не забивав у скромному чемпіонаті Бельгії.

В кінці травня говорили, що гравець Динамо близький до переходу в Челсі – Шевченко допомагає в переговорах.

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