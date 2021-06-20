20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
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Італійський гранд зацікавився форвардом збірної України

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
20 червня, 13:27
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Львів'янин Роман Яремчук сподобався керівництву Мілана. Директор клубу Паоло Мальдіні вже вступив в переговори з бельгійським Гентом
/ Фото: Reuters

Давно не секрет, що великі футбольні форуми – своєрідні ярмарки гравців. На старті Євро-2020 основний нападник збірної України Роман Яремчук забив два м'ячі у двох матчах і привернув до себе додаткову увагу. У п'ятницю стало відомо, що Яремчука покликали в клуб Ярмоленка. Тепер же з'явилася інформація про інтерес до гравця Гента з боку Мілана.

Журналіст-інсайдер Алессандро Якобоне на своїй сторінці в Twitter пише, що знаменитий директор італійського клубу Паоло Мальдіні веде з бельгійським клубом переговори.

Повідомляється, що підопічний Андрія Шевченка може перейти в Мілан на правах оренди з подальшим викупом за 15-16 мільйонів євро. У той же час Гент хоче виручити за українця не менше 20 мільйонів. Також відомо, що 25-річним форвардом цікавилися італійська Рома і німецький Вольфсбург.

Тим часом Шевченко назвав спосіб, як здолати Австрію на Євро-2020.

У будь-якому випадку бельгійському клубу і футболістові буде з чого вибирати. Здається, зараз найкращий час для трансферу, адже Роман добре себе проявляє на ЧС, а пізніше його ціна впаде, скільки б він не забивав у скромному чемпіонаті Бельгії.

В кінці травня говорили, що гравець Динамо близький до переходу в Челсі – Шевченко допомагає в переговорах.

Дивіться огляд матчу Нідерланди – Україна:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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