21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Чому Україні потрібно потрапити на Італію, яку на Євро-2020 всі бояться

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
21 червня, 11:53
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Якщо наші футболісти хочуть пошуміти на Євро, їм потрібні великі перемоги. До того ж тренерський штаб Андрія Шевченка складається з італійців
/ Фото: Reuters

Понеділок на чемпіонаті Європи – великий ігровий день. Груповий етап чотирма матчами завершують відразу в двох когортах. У нас почалася онлайн- трансляція Україна – Австрія. "Синьо-жовтим" досить не програти, щоб вийти в плей-офф, але відразу на одного з фаворитів турніру.

Ми проаналізували, як Україні грати проти Австрії, щоб не потрапити на Італію. Наші футболісти можуть зайняти друге або третє місце. Але в разі поразки сьогодні з третьої позиції можна і не потрапити в 1/8 фіналу. Так що ж робити команді Андрія Шевченка?

Насправді, відповідь – простий. Потрібно впевнено перемагати австрійців і сміливо виходити на бій з італійцями. Причин для такого кроку кілька.

  1. Чемпіонати Європи – грандіозні ярмарки футболістів. Але скаути точно не оцінять, якщо ми будемо побоюватися скромну збірну Австрії і грати з нею на нічию, а потім так само відбиватися в 1/8 фіналу від італійців. Потрібно діяти з позиції сили – принаймні, сьогодні. Так що тільки вперед і без страху!
  2. Ефектна перемога над Австрією підніме авторитет України на Євро і змусить з деяким побоюванням поставитися до нас "Скуадру Адзурру". Крім того, українці самі більше повірять у свої можливості і з упевненістю в реальності сенсації будуть виходити на гру з Італією.
  3. Лідер нашої півзахисник Руслан Малиновський виступає в чемпіонаті Італії. форварда Романа Яремчука сватають то в Мілан, то в Рому. На захисників Миколу Матвієнка та Віталія Миколенка поглядає Наполі й інші команди Серії А. Так що матч з Італією – відмінний шанс для хлопців показати себе у всій красі і підняти ціну. А Ярмоленко довести, що рано його списувати в утиль.
  4. Тренерський штаб Андрія Шевченка складається переважно з італійських фахівців. Так гру якого суперника вони можуть розібрати на дрібні деталі краще за інших і знайти протиотруту?
  5. Якщо наші програють австрійцям і дивом пройдуть в 1/8 фіналу з третього місця в групі, то далі їх чекає хтось із грандів: Іспанія, Бельгія, Німеччина, Франція чи Португалія. Хіба перспектива зустрічі з ними привабливіше дуелі з італійцями?

Тим часом Україна назвала заявку на матч проти Австрії.

Найвидатніший результат збірна України досягла на ЧС-2006, коли дійшла до чвертьфіналу. У Німеччині наші поступилися італійцям 0:3, але виглядали гідно і великий рахунок не відображає подій на полі. Тоді Гусін влучив у штангу, від удару Гусєва суперника врятував Буффон. Так що Шева може розповісти підопічним про той матч і переконати, що шанси на успіх є. І не завадить нагадати, що в житті завжди є місце подвигу, потрібно лише сильно захотіти і повірити в диво.

Вашій увазі – таблиці всіх груп Євро-2020.

Дивіться, як італійці розгромили швейцарців:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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22:00
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Вівторок, 22 червня
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