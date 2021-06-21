Чому Україні потрібно потрапити на Італію, яку на Євро-2020 всі бояться

Якщо наші футболісти хочуть пошуміти на Євро, їм потрібні великі перемоги. До того ж тренерський штаб Андрія Шевченка складається з італійців

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Понеділок на чемпіонаті Європи – великий ігровий день. Груповий етап чотирма матчами завершують відразу в двох когортах. У нас почалася онлайн- трансляція Україна – Австрія. "Синьо-жовтим" досить не програти, щоб вийти в плей-офф, але відразу на одного з фаворитів турніру.

Ми проаналізували, як Україні грати проти Австрії, щоб не потрапити на Італію. Наші футболісти можуть зайняти друге або третє місце. Але в разі поразки сьогодні з третьої позиції можна і не потрапити в 1/8 фіналу. Так що ж робити команді Андрія Шевченка?

Насправді, відповідь – простий. Потрібно впевнено перемагати австрійців і сміливо виходити на бій з італійцями. Причин для такого кроку кілька.

Чемпіонати Європи – грандіозні ярмарки футболістів. Але скаути точно не оцінять, якщо ми будемо побоюватися скромну збірну Австрії і грати з нею на нічию, а потім так само відбиватися в 1/8 фіналу від італійців. Потрібно діяти з позиції сили – принаймні, сьогодні. Так що тільки вперед і без страху! Ефектна перемога над Австрією підніме авторитет України на Євро і змусить з деяким побоюванням поставитися до нас "Скуадру Адзурру". Крім того, українці самі більше повірять у свої можливості і з упевненістю в реальності сенсації будуть виходити на гру з Італією. Лідер нашої півзахисник Руслан Малиновський виступає в чемпіонаті Італії. форварда Романа Яремчука сватають то в Мілан, то в Рому. На захисників Миколу Матвієнка та Віталія Миколенка поглядає Наполі й інші команди Серії А. Так що матч з Італією – відмінний шанс для хлопців показати себе у всій красі і підняти ціну. А Ярмоленко довести, що рано його списувати в утиль. Тренерський штаб Андрія Шевченка складається переважно з італійських фахівців. Так гру якого суперника вони можуть розібрати на дрібні деталі краще за інших і знайти протиотруту? Якщо наші програють австрійцям і дивом пройдуть в 1/8 фіналу з третього місця в групі, то далі їх чекає хтось із грандів: Іспанія, Бельгія, Німеччина, Франція чи Португалія. Хіба перспектива зустрічі з ними привабливіше дуелі з італійцями?

Тим часом Україна назвала заявку на матч проти Австрії.

Найвидатніший результат збірна України досягла на ЧС-2006, коли дійшла до чвертьфіналу. У Німеччині наші поступилися італійцям 0:3, але виглядали гідно і великий рахунок не відображає подій на полі. Тоді Гусін влучив у штангу, від удару Гусєва суперника врятував Буффон. Так що Шева може розповісти підопічним про той матч і переконати, що шанси на успіх є. І не завадить нагадати, що в житті завжди є місце подвигу, потрібно лише сильно захотіти і повірити в диво.

Вашій увазі – таблиці всіх груп Євро-2020.

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