21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Як Україні грати проти Австрії, щоб не потрапити на Італію, – є шанси?

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
21 червня, 10:06
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Україні потрібно не програти Австрії, щоб вийти до плей-оф Євро-2020. Але там нас вже чекає непереможна Італія. А що буде, якщо ми програємо австрійцям?
Чи є у України шанс не потрапити на Італію
Чи є у України шанс не потрапити на Італію / Фото: Reuters

Сьогодні збірна України проведе вирішальний матч на Євро-2020. Нашій команді достатньо зіграти внічию з Австрією, щоб гарантувати собі друге місце і путівку до плей-оф. Онлайн Україна – Австрія є на нашому сайті.

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Але в цьому випадку Україна в 1/8 фіналу вийде на грізну Італію. Чи можливо уникнути зустрічі з італійцями в першому раунді плей-оф? Для цього потрібно вийти з групи з третього місця.

Припустимо, Україна поступиться Австрії з мінімальним рахунком. В цьому випадку у України залишиться три очки і різниця м'ячів буде -1 (4: 5). Цього достатньо для виходу в 1/8 з третього місця? Як бачимо, для України дуже багато ризиків взагалі залишитися поза 1/8 фіналу, якщо зважитися "злити" матч Австрії.

Група А

Швейцарія вже завершила груповий етап і має в своєму активі чотири бали, вона випереджає Україну, якщо припустити, що наша команда поступиться Австрії. Отже, залишається ще три путівки до плей-оф.

Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Італія Італія Іта
3
3
0
0
7
0
7
9
Забиті 7
Пропущені 0
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В В
2
Уельс Уельс Уел
3
1
1
1
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В Н
3
Швейцарія Швейцарія Шве
3
1
1
1
4
5
-1
4
Забиті 4
Пропущені 5
Різниця -1
Результати останніх матчів: В П Н
4
Турція Турція Тур
3
0
0
3
1
8
-7
0
Забиті 1
Пропущені 8
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П

Група В

Найзаплутаніша ситуація. Тут на вихід до плей-оф претендують всі чотири команди. Є ймовірність, що три команди можуть набрати по шість балів і вийти до 1/8 фіналу. Для цього потрібні перемоги Росії над Данією і Фінляндії – над Бельгією. Також Росія і Фінляндія будуть вище за Україну, якщо зіграють внічию в останньому турі.

У разі поразки Росії від Данії на перший план вийде різниця голів. Зараз у Данії -2, при мінімальній перемозі стане -1, як і в України в разі поразки від австрійців в один м'яч, але у нас більше забитих (зараз – 4 проти 1).

Що нам потрібно: Перемога Данії з рахунком 1:0, поразка Фінляндії

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Бельгія Бельгія Бел
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В
2
Росія Росія Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: В П
3
Фінляндія Фінляндія Фін
2
1
0
1
1
1
0
3
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Данія Данія Дан
2
0
0
2
1
3
-2
0
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П

Група D

Хорватія і Шотландія мають по одному балу перед останнім туром. Переможець цієї пари набере чотири бали і в будь-якому випадку випереджатиме нашу команду. А ще тут виступають Чехія і Англія, вже мають по чотири бали. Єдиний шанс для України – нічия в матчі між Хорватією і Шотландією.

Що нам потрібно: нічия в матчі Хорватія – Шотландія

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Чехія Чехія Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н В
2
Англія Англія Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
3
Хорватія Хорватія Хор
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шотландія Шотландія Шот
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П

Група Е

Швеція вже має чотири бали, у Словаччини три очки, але попереду матч проти Іспанії, яка на Євро поки не перемагала. У разі нічиєї словаки наберуть чотири бали і будуть вище за Україну, поразка залишить три очки і негативну різницю м'ячів при меншій кількості забитих голів, якщо, звичайно, Іспанія не виграє з рахунком 3:2 і вище. Тоді у України і Словаччини будуть абсолютно однакові показники і в хід піде підрахунок карток або навіть рейтинг збірної.

А ще є Польща. У них зараз один бал і матч проти Швеції попереду. Перемога принесе полякам ще три бали і місце вище за Україну в зведеній таблиці третє команд.

Що нам потрібно: Перемога Словаччини і нічия або поразка Польщі, перемога Іспанії з рахунком, менше 3:2 і нічия або поразка Польщі

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Швеція Швеція Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
2
Словаччина Словаччина Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Іспанія Іспанія Ісп
2
0
2
0
1
1
0
2
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н Н
4
Польща Польща Пол
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П

Група F

Португалія має три бали, але також +2 в різниці м'ячів і більшу кількість забитих голів. Навіть поразка з рахунком 0:2 від Франції залишить Роналду і компанію вище за Україну. Німеччині вистачить навіть нічиєї в матчі з Угорщиною, щоб випередити нашу команду. Угорців в розрахунок не беремо, навряд чи вони зможуть обіграти німців у Мюнхені.

Що нам потрібно: поразка Португалії або Німеччини з різницею в три м'ячі і більше

Груповий етап
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Франція Франція Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
2
Німеччина Німеччина Нім
2
1
0
1
4
3
1
3
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П
3
Португалія Португалія Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В
4
Угорщина Угорщина Уго
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П

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Фінляндія
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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
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