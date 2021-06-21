Як Україні грати проти Австрії, щоб не потрапити на Італію, – є шанси?

Україні потрібно не програти Австрії, щоб вийти до плей-оф Євро-2020. Але там нас вже чекає непереможна Італія. А що буде, якщо ми програємо австрійцям?

Чи є у України шанс не потрапити на Італію / Фото: Reuters

Сьогодні збірна України проведе вирішальний матч на Євро-2020. Нашій команді достатньо зіграти внічию з Австрією, щоб гарантувати собі друге місце і путівку до плей-оф. Онлайн Україна – Австрія є на нашому сайті.

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Але в цьому випадку Україна в 1/8 фіналу вийде на грізну Італію. Чи можливо уникнути зустрічі з італійцями в першому раунді плей-оф? Для цього потрібно вийти з групи з третього місця.

Припустимо, Україна поступиться Австрії з мінімальним рахунком. В цьому випадку у України залишиться три очки і різниця м'ячів буде -1 (4: 5). Цього достатньо для виходу в 1/8 з третього місця? Як бачимо, для України дуже багато ризиків взагалі залишитися поза 1/8 фіналу, якщо зважитися "злити" матч Австрії.

Група А

Швейцарія вже завершила груповий етап і має в своєму активі чотири бали, вона випереджає Україну, якщо припустити, що наша команда поступиться Австрії. Отже, залишається ще три путівки до плей-оф.

Група В

Найзаплутаніша ситуація. Тут на вихід до плей-оф претендують всі чотири команди. Є ймовірність, що три команди можуть набрати по шість балів і вийти до 1/8 фіналу. Для цього потрібні перемоги Росії над Данією і Фінляндії – над Бельгією. Також Росія і Фінляндія будуть вище за Україну, якщо зіграють внічию в останньому турі.

У разі поразки Росії від Данії на перший план вийде різниця голів. Зараз у Данії -2, при мінімальній перемозі стане -1, як і в України в разі поразки від австрійців в один м'яч, але у нас більше забитих (зараз – 4 проти 1).

Що нам потрібно: Перемога Данії з рахунком 1:0, поразка Фінляндії

Група D

Хорватія і Шотландія мають по одному балу перед останнім туром. Переможець цієї пари набере чотири бали і в будь-якому випадку випереджатиме нашу команду. А ще тут виступають Чехія і Англія, вже мають по чотири бали. Єдиний шанс для України – нічия в матчі між Хорватією і Шотландією.

Що нам потрібно: нічия в матчі Хорватія – Шотландія

Група Е

Швеція вже має чотири бали, у Словаччини три очки, але попереду матч проти Іспанії, яка на Євро поки не перемагала. У разі нічиєї словаки наберуть чотири бали і будуть вище за Україну, поразка залишить три очки і негативну різницю м'ячів при меншій кількості забитих голів, якщо, звичайно, Іспанія не виграє з рахунком 3:2 і вище. Тоді у України і Словаччини будуть абсолютно однакові показники і в хід піде підрахунок карток або навіть рейтинг збірної.

А ще є Польща. У них зараз один бал і матч проти Швеції попереду. Перемога принесе полякам ще три бали і місце вище за Україну в зведеній таблиці третє команд.

Що нам потрібно: Перемога Словаччини і нічия або поразка Польщі, перемога Іспанії з рахунком, менше 3:2 і нічия або поразка Польщі

Група F

Португалія має три бали, але також +2 в різниці м'ячів і більшу кількість забитих голів. Навіть поразка з рахунком 0:2 від Франції залишить Роналду і компанію вище за Україну. Німеччині вистачить навіть нічиєї в матчі з Угорщиною, щоб випередити нашу команду. Угорців в розрахунок не беремо, навряд чи вони зможуть обіграти німців у Мюнхені.

Що нам потрібно: поразка Португалії або Німеччини з різницею в три м'ячі і більше