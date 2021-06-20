20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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На Евро-2020 стартует последний тур: как будут распределять места команд в группах

Александр Трикиша Александр Трикиша
20 июня, 11:52
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Разбираемся, кто имеет больше шансов на выход в 1/8 финала Евро-2020 и по каким критериям УЕФА будет распределять места команд по итогам группового раунда
Подсказка для болельщиков - как будут определять участников плей-офф
Подсказка для болельщиков - как будут определять участников плей-офф / Фото: Reuters

Сегодня на Евро-2020 стартуют матчи третьего тура группового этапа, по итогам которых определятся участники 1/8 финала турнира. Из группы выходят две лучшие команды, а еще четыре путевки будут разыграны среди команд, занявших третьи места. Турнирные таблицы Евро-2020 есть на нашем сайте.

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В первую очередь, расположение команд в таблице определяется по количеству набранных очков. А что будет, если несколько команд наберут одинаковое количество баллов? В этом случае применяются следующие критерии классификации:

  • Количество очков, набранных в очных встречах
  • Разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
  • Количество забитых мячей в очных встречах

Если после этого все равно не удалось определить положение команд в турнирной таблице, то применяют эти же три пункта ко всем матчам на групповом этапе:

  • Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах
  • Количество забитых мячей во всех матчах
  • Количество побед во всех матчах

В маловероятном случае, когда в последнем туре две команды, имеющие равное количество очков и забитых и пропущенных мячей, играют друг с другом в ничью, их позиция определяется в серии послематчевых пенальти.

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Последние пункты, которые могут помочь определить положение команд в группе:

  • Наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка, удаление за две желтые карточки – 3 очка).
  • Место в рейтинге по итогам отборочного турнира

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 20 июня
19:00
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19:00
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Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
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22:00
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