На Евро-2020 стартует последний тур: как будут распределять места команд в группах

Разбираемся, кто имеет больше шансов на выход в 1/8 финала Евро-2020 и по каким критериям УЕФА будет распределять места команд по итогам группового раунда

Подсказка для болельщиков - как будут определять участников плей-офф / Фото: Reuters

Сегодня на Евро-2020 стартуют матчи третьего тура группового этапа, по итогам которых определятся участники 1/8 финала турнира. Из группы выходят две лучшие команды, а еще четыре путевки будут разыграны среди команд, занявших третьи места. Турнирные таблицы Евро-2020 есть на нашем сайте.

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В первую очередь, расположение команд в таблице определяется по количеству набранных очков. А что будет, если несколько команд наберут одинаковое количество баллов? В этом случае применяются следующие критерии классификации:

Количество очков, набранных в очных встречах

Разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах

Количество забитых мячей в очных встречах

Если после этого все равно не удалось определить положение команд в турнирной таблице, то применяют эти же три пункта ко всем матчам на групповом этапе:

Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах

Количество забитых мячей во всех матчах

Количество побед во всех матчах

В маловероятном случае, когда в последнем туре две команды, имеющие равное количество очков и забитых и пропущенных мячей, играют друг с другом в ничью, их позиция определяется в серии послематчевых пенальти.

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Последние пункты, которые могут помочь определить положение команд в группе: