Хит о Путине объединил украинских и австрийских фанатов на Евро-2020 (видео)

В понедельник наша команда сыграет третий матч на чемпионате Европы. На нашем сайте доступна к просмотру онлайн-трансляция Украина – Австрия. Встреча начнется на Национальном стадионе в 19:00. Перед поединком болельщики соперников дружелюбно и весело пообщались в кафе в Бухаресте.
На одной из улиц по предложению украинцев фанаты совместно спели широко известный хит о президенте РФ. Видео появилось на странице Zorya Londonsk в Instagram.
Тем временем австрийцы нашли бреши в плане Шевченко и будут побеждать.
Популярная песня в течение вечера прозвучала несколько раз и неизменно вызывала отзывы в душах десятков фанов.
Голосуйте в опросе диванных экспертов: как играть Украине против Австрии? Как известно, ничья точно даст "сине-желтым" путевку в 1/8 финала и практически гарантирует участие там нашим сегодняшним соперникам. А вот поражение с большой долей вероятности отправит команду Шевченко домой.
Вспомним, как украинцы выиграли у команды Северной Македонии: