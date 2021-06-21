21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Хит о Путине объединил украинских и австрийских фанатов на Евро-2020 (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
21 июня, 09:25
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Болельщики двух сборных, которым предстоит встретиться в понедельник в последнем матче группового этапа, весело провели вечер в столице Румынии
Фанаты сборной Австрии
Фанаты сборной Австрии / Фото: Reuters

В понедельник наша команда сыграет третий матч на чемпионате Европы. На нашем сайте доступна к просмотру онлайн-трансляция Украина – Австрия. Встреча начнется на Национальном стадионе в 19:00. Перед поединком болельщики соперников дружелюбно и весело пообщались в кафе в Бухаресте.

На одной из улиц по предложению украинцев фанаты совместно спели широко известный хит о президенте РФ. Видео появилось на странице Zorya Londonsk в Instagram.

Тем временем австрийцы нашли бреши в плане Шевченко и будут побеждать.

Популярная песня в течение вечера прозвучала несколько раз и неизменно вызывала отзывы в душах десятков фанов.

Фанаты Украины и Австрии перед матчем Евро Видео: Instagram

Голосуйте в опросе диванных экспертов: как играть Украине против Австрии? Как известно, ничья точно даст "сине-желтым" путевку в 1/8 финала и практически гарантирует участие там нашим сегодняшним соперникам. А вот поражение с большой долей вероятности отправит команду Шевченко домой.

Вспомним, как украинцы выиграли у команды Северной Македонии:

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F
#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
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Вторник, 22 июня
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