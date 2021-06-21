Хіт про Путіна об'єднав українських і австрійських фанатів на Євро-2020 (відео)

Вболівальники двох збірних, яким належить зустрітися в понеділок в останньому матчі групового етапу, весело провели вечір в столиці Румунії

/ Фото: Reuters

У понеділок наша команда зіграє третій матч на чемпіонаті Європи. На нашому сайті доступна до перегляду онлайн-трансляція Україна – Австрія. Зустріч розпочнеться на Національному стадіоні о 19:00. Перед поєдинком вболівальники суперників дружелюбно і весело поспілкувалися в кафе в Бухаресті.

На одній із вулиць за пропозицією українців фанати спільно заспівали широко відомий хіт про президента РФ. Відео з'явилося на сторінці Zorya Londonsk в Instagram.

Тим часом австрійці знайшли хиби в плані Шевченка й будуть перемагати.

Популярна пісня протягом вечора прозвучала кілька разів і незмінно викликала відгуки в душах десятків фанів.

Відео: Instagram

Голосуйте в опитуванні диванних експертів: як грати Україні проти Австрії? Як відомо, нічия точно дасть "синьо-жовтим" путівку до 1/8 фіналу і практично гарантує участь там нашим сьогоднішнім суперникам. А от поразка зі значною ймовірністю відправить команду Шевченка додому.

Згадаймо, як українці виграли у команди Північної Македонії: