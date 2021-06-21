20 июня 19:00 Видео
Швейцария 3
Турция 1
20 июня 19:00 Видео
Италия 1
Уэльс 0
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Как играть Украине против Австрии? Опрос диванных экспертов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
21 июня, 06:15
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Соблазн сыграть вничью, которая устроит Украину и Австрию очень велик, но пойдут ли команды на сговор, нарушая все принципы честной игры
Шевченко есть над чем задуматься. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Шевченко есть над чем задуматься. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

В понедельник, 21 июня, в Бухаресте сборная Украины сыграет последний матч группового этапа Евро-2020. Мы ведем мультимедийный онлайн поединка Украина – Австрия.

Как правило, перед важными событиями вчерашние вирусологи и политологи, стают футбольными специалистами. И, конечно же, диванные эксперты рассказывают Андрею Шевченко, как нужно играть. А тренеру есть над чем поломать голову.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Нидерланды Нидерланды Нид
2
2
0
0
5
2
3
6
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В В
2
Украина Украина Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
3
Австрия Австрия Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Северная Македония Северная Македония Сев
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

Смотрите какие расклады у нас в группе. Первое место железно у Нидерландов. Победа или ничья – выводит Украину со второго места точно на Италию. У команды 30 матчей без поражений! Попасть под такой каток неохота.

Поражение сулит нам третье место в группе и в потенциальных соперниках: чемпионы мира французы, которым мы не проиграли в отборе на ЧМ-2022 или шведы – это уже попроще вариант. Конечно могут быть и другие расклады – Германия или Испания и т.д.

Так что делать? Биться за престиж и победу? Можно пойти в атаку и попасть в плен, проиграв. Катать договорняк с австрийцами и готовиться к безжалостной Италии? А потом брать реванш за поражение в четвертьфинале ЧМ-2006. Или сливать матч и занимать третье место? Но оно не гарантирует выхода в 1/8 финала.

Естественно, как бы не поступил Шевченко, найдется куча критиков, которые скажут: "А я же говорил, что нужно было не так играть, а вот так..." А как? Давайте до матча подскажем Андрею Николаевичу, что делать в игре с Австрией! Голосуйте в нашем опросе.

Кстати, наших потенциальных соперников итальянцев и французов бывший полузащитник киевского Динамо Флорин Чернат считает фаворитами Евро-2020. Флорин живет в Румынии и будет поддерживать Украину в игре с Австрией.

"Я думаю, что сейчас сборная Украины выглядит сильнее австрийцев. Меня команда поразила слаженными коллективными действиями в первых двух поединках. Лидерские качества проявил Ярмоленко, еще выделил бы Зинченко и Яремчука.

Кто является фаворитом чемпионата Европы? Достаточно мощной сейчас выглядит Италия, также качественный футбол демонстрирует Франция", – говорит Чернат.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
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