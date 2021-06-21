Как играть Украине против Австрии? Опрос диванных экспертов

Соблазн сыграть вничью, которая устроит Украину и Австрию очень велик, но пойдут ли команды на сговор, нарушая все принципы честной игры

Шевченко есть над чем задуматься. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

В понедельник, 21 июня, в Бухаресте сборная Украины сыграет последний матч группового этапа Евро-2020. Мы ведем мультимедийный онлайн поединка Украина – Австрия.

Как правило, перед важными событиями вчерашние вирусологи и политологи, стают футбольными специалистами. И, конечно же, диванные эксперты рассказывают Андрею Шевченко, как нужно играть. А тренеру есть над чем поломать голову.

Смотрите какие расклады у нас в группе. Первое место железно у Нидерландов. Победа или ничья – выводит Украину со второго места точно на Италию. У команды 30 матчей без поражений! Попасть под такой каток неохота.

Поражение сулит нам третье место в группе и в потенциальных соперниках: чемпионы мира французы, которым мы не проиграли в отборе на ЧМ-2022 или шведы – это уже попроще вариант. Конечно могут быть и другие расклады – Германия или Испания и т.д.

Так что делать? Биться за престиж и победу? Можно пойти в атаку и попасть в плен, проиграв. Катать договорняк с австрийцами и готовиться к безжалостной Италии? А потом брать реванш за поражение в четвертьфинале ЧМ-2006. Или сливать матч и занимать третье место? Но оно не гарантирует выхода в 1/8 финала.

Естественно, как бы не поступил Шевченко, найдется куча критиков, которые скажут: "А я же говорил, что нужно было не так играть, а вот так..." А как? Давайте до матча подскажем Андрею Николаевичу, что делать в игре с Австрией! Голосуйте в нашем опросе.

Кстати, наших потенциальных соперников итальянцев и французов бывший полузащитник киевского Динамо Флорин Чернат считает фаворитами Евро-2020. Флорин живет в Румынии и будет поддерживать Украину в игре с Австрией.

"Я думаю, что сейчас сборная Украины выглядит сильнее австрийцев. Меня команда поразила слаженными коллективными действиями в первых двух поединках. Лидерские качества проявил Ярмоленко, еще выделил бы Зинченко и Яремчука.

Кто является фаворитом чемпионата Европы? Достаточно мощной сейчас выглядит Италия, также качественный футбол демонстрирует Франция", – говорит Чернат.