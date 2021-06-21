Як грати Україні проти Австрії? Опитування диванних експертів

Спокуса зіграти внічию, яка влаштує Україну і Австрію дуже велика, але чи підуть команди на змову, порушуючи всі принципи чесної гри

Шевченку є над чим замислитися. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

У понеділок, 21 червня, в Бухаресті збірна України зіграє останній матч групового етапу Євро-2020. Ми ведемо мультимедійний онлайн поєдинку Україна – Австрія.

Як правило, перед важливими подіями вчорашні вірусологи і політологи, стають футбольними фахівцями. І, звичайно ж, диванні експерти розповідають Андрію Шевченку, як потрібно грати. А тренеру є над чим поламати голову.

Дивіться які розклади у нас в групі. Перше місце залізно у Нідерландів. Перемога або нічия – виводить Україну з другого місця точно на Італію. У команди 30 матчів без поразок! Потрапити під такий каток не хочеться.

Поразка обіцяє нам третє місце в групі і в потенційних суперниках: чемпіони світу французи, яким ми не програли у відборі на ЧС-2022 або шведи – це вже простіше варіант. Звичайно можуть бути і інші розклади – Німеччина чи Іспанія і т.д.

Так що робити? Битися за престиж і перемогу? Можна піти в атаку і потрапити в полон, програвши. Катати договірняк з австрійцями і готуватися до безжальної Італії? А потім брати реванш за поразку в чвертьфіналі ЧС-2006. Або зливати матч і займати третє місце? Але воно не гарантує виходу в 1/8 фіналу.

Природно, як би не вчинив Шевченко, знайдеться купа критиків, які скажуть: "А я ж казав, що потрібно було не так грати, а ось так..." А як? Давайте до матчу підкажемо Андрію Миколайовичу, що робити в грі з Австрією! Голосуйте в нашому опитуванні.

До речі, наших потенційних суперників італійців і французів колишній півзахисник київського Динамо Флорін Чернат вважає фаворитами Євро-2020. Флорін живе в Румунії і буде підтримувати Україну в грі з Австрією.

"Я думаю, що зараз збірна України виглядає сильніше австрійців. Мене команда вразила злагодженими колективними діями в перших двох поєдинках. Лідерські якості проявив Ярмоленко, ще виділив би Зінченка і Яремчука.

Хто є фаворитом чемпіонату Європи? Досить потужною зараз виглядає Італія, також якісний футбол демонструє Франція" , – говорить Чернат.