20 червня 19:00 Відео
Швейцарія 3
Турція 1
20 червня 19:00 Відео
Італія 1
Уельс 0
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Як грати Україні проти Австрії? Опитування диванних експертів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
21 червня, 06:15
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Спокуса зіграти внічию, яка влаштує Україну і Австрію дуже велика, але чи підуть команди на змову, порушуючи всі принципи чесної гри
Шевченку є над чим замислитися. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Шевченку є над чим замислитися. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

У понеділок, 21 червня, в Бухаресті збірна України зіграє останній матч групового етапу Євро-2020. Ми ведемо мультимедійний онлайн поєдинку Україна – Австрія.

Як правило, перед важливими подіями вчорашні вірусологи і політологи, стають футбольними фахівцями. І, звичайно ж, диванні експерти розповідають Андрію Шевченку, як потрібно грати. А тренеру є над чим поламати голову.

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
2
2
0
0
5
2
3
6
Забиті 5
Пропущені 2
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Україна Україна Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забиті 4
Пропущені 4
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П
3
Австрія Австрія Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забиті 3
Пропущені 3
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забиті 2
Пропущені 5
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П

Дивіться які розклади у нас в групі. Перше місце залізно у Нідерландів. Перемога або нічия – виводить Україну з другого місця точно на Італію. У команди 30 матчів без поразок! Потрапити під такий каток не хочеться.

Поразка обіцяє нам третє місце в групі і в потенційних суперниках: чемпіони світу французи, яким ми не програли у відборі на ЧС-2022 або шведи – це вже простіше варіант. Звичайно можуть бути і інші розклади – Німеччина чи Іспанія і т.д.

Так що робити? Битися за престиж і перемогу? Можна піти в атаку і потрапити в полон, програвши. Катати договірняк з австрійцями і готуватися до безжальної Італії? А потім брати реванш за поразку в чвертьфіналі ЧС-2006. Або зливати матч і займати третє місце? Але воно не гарантує виходу в 1/8 фіналу.

Природно, як би не вчинив Шевченко, знайдеться купа критиків, які скажуть: "А я ж казав, що потрібно було не так грати, а ось так..." А як? Давайте до матчу підкажемо Андрію Миколайовичу, що робити в грі з Австрією! Голосуйте в нашому опитуванні.

До речі, наших потенційних суперників італійців і французів колишній півзахисник київського Динамо Флорін Чернат вважає фаворитами Євро-2020. Флорін живе в Румунії і буде підтримувати Україну в грі з Австрією.

"Я думаю, що зараз збірна України виглядає сильніше австрійців. Мене команда вразила злагодженими колективними діями в перших двох поєдинках. Лідерські якості проявив Ярмоленко, ще виділив би Зінченка і Яремчука.

Хто є фаворитом чемпіонату Європи? Досить потужною зараз виглядає Італія, також якісний футбол демонструє Франція" , – говорить Чернат.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 20 червня
3:1
Відео Про матч
1:0
Відео Про матч
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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