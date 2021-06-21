21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Австрийцы нашли бреши в плане Шевченко и будут побеждать

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
21 июня, 08:40
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Капитан и главный тренер соперников "сине-желтых" отдают должное нашей команде, но считают, что нашли слабости и могут взять верх
Давид Алаба, сборная Австрия
Давид Алаба, сборная Австрия / Фото: Reuters

Сегодня подопечные Андрея Шевченко проведут последний матч группового этапа. На нашем сайте уже стартовал онлайн Украина – Австрия. Нашей сборной достаточно не проиграть, чтобы выйти в плей-офф. Однако соперник настроен выиграть, чтобы гарантированно пробиться в 1/8 финала.

Накануне Шевченко назвал способ, как одолеть Австрию на Евро-2020. В ответ немецкий наставник австрийской команды Франко Фода сообщил, что нашел слабые места в обороне украинцев и намерен взять верх. Его слова приводит сайт УАФ:

"Мы хотим выиграть этот поединок. Ми стремимся к победе в каждой встрече. Мы хорошо знакомы с командой Украины, в которой собраны игроки с высоким индивидуальным мастерством. Но, как и в каждой команде, у украинцев есть слабости. Мы их нашли и будем использовать.

Нужно находить свободные места на поле, чтобы лучше продвигать к воротам соперника. В последнем матче нам не хватало последней передачи. Это должно стать ключом к улучшению нашей атакующей мощи".

Голосуйте в опросе диванных экспертов: как играть Украине против Австрии?

Защитник-капитан Давид Алаба, который перешел из Баварии в Реал, также верит в успех:

"У нас достаточно качественных игроков, которые выступают на высоком уровне. Нужно сыграть с уверенностью и быть смелыми – только так можем победить. Сборная Украины – отличная команда с сильными исполнителями. Могу выделить Зинченко, Ярмоленко, именитого тренера. Но мы должны полагаться на себя и сами решить исход противостояния".

Известно, что Австрия теряет ключевого игрока перед матчем с Украиной.

Смотрите, как австрийцы сыграли с Нидерландами в предыдущем туре:

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Понедельник, 21 июня
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