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Польща --
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Швейцарія --
Турція --
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Італія --
Уельс --
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Україна --
Австрія --
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Північна Македонія --
Нідерланди --
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Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
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Назад до Динамо? Ярмоленко вирішив покинути Вест Гем

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
19 червня, 10:17
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Герой збірної України на Євро-2020 не буде продовжувати контракт з лондонським клубом, дія якого спливає наступного літа. Не варто виключати повернення гравця до Києва
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко визначився щодо свого майбутнього в лондонському Вест Гемі.

Як повідомляє CalciomercatoWeb, 31-річний вінгер не буде продовжувати угоду з "молотобійцями", дія якої спливає 30 червня 2022 року. Отже, вже взимку Ярмоленко може почати переговори з іншим клубом про перехід наступного літа в статусі вільного агента.

Нагадаємо, що Андрій перебрався до Вест Гема влітку 2018 року. "Я не шкодую про перехід до Вест Гема, але вся історія, яка передувала цьому трансферу – удар по самолюбству", – згадував раніше українець. За словами футболіста, його з Дортмунда просто викинули.

У Вест Гемі в українця величезна зарплата. За даними британських ЗМІ, Ярмоленко отримує близько 7 млн євро на рік. Але при цьому за клуб він грає вкрай мало – як через травми, так і через недовіру головного тренера лондонців Девіда Моєса.

Однак на Євро-2020, забивши Нідерландам і Північній Македонії, Ярмоленко довів, що ще багато на що здатний.

Не дарма Ярмоленка запропонували зробити Почесним громадянином Чернігова.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Подейкують, в майбутньому Андрій Ярмоленко може повернутися до Динамо, як свого часу після кар'єри в Європі зробив Андрій Шевченко.

Дивіться, як Ярмоленко допоміг Україні обіграти Північну Македонію

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
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