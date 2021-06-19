Назад до Динамо? Ярмоленко вирішив покинути Вест Гем

Герой збірної України на Євро-2020 не буде продовжувати контракт з лондонським клубом, дія якого спливає наступного літа. Не варто виключати повернення гравця до Києва

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко визначився щодо свого майбутнього в лондонському Вест Гемі.

Як повідомляє CalciomercatoWeb, 31-річний вінгер не буде продовжувати угоду з "молотобійцями", дія якої спливає 30 червня 2022 року. Отже, вже взимку Ярмоленко може почати переговори з іншим клубом про перехід наступного літа в статусі вільного агента.

Нагадаємо, що Андрій перебрався до Вест Гема влітку 2018 року. "Я не шкодую про перехід до Вест Гема, але вся історія, яка передувала цьому трансферу – удар по самолюбству", – згадував раніше українець. За словами футболіста, його з Дортмунда просто викинули.

У Вест Гемі в українця величезна зарплата. За даними британських ЗМІ, Ярмоленко отримує близько 7 млн євро на рік. Але при цьому за клуб він грає вкрай мало – як через травми, так і через недовіру головного тренера лондонців Девіда Моєса.

Однак на Євро-2020, забивши Нідерландам і Північній Македонії, Ярмоленко довів, що ще багато на що здатний.

Не дарма Ярмоленка запропонували зробити Почесним громадянином Чернігова.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Подейкують, в майбутньому Андрій Ярмоленко може повернутися до Динамо, як свого часу після кар'єри в Європі зробив Андрій Шевченко.

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