20 червня 19:00 Відео
Швейцарія 3
Турція 1
20 червня 19:00 Відео
Італія 1
Уельс 0
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Італія обіграла Уельс і чекає зустрічі з Україною в 1/8 фіналу

Олег Люлька Олег Люлька
20 червня, 20:52
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Італійці виграли свою групу Євро, здолавши в Римі валлійців, і тепер готуються до протистояння в першому раунді плей-оф, найімовірніше, з українцями
Півзахисник збірної Італії Пессіна
Півзахисник збірної Італії Пессіна / Фото: Reuters

Дива не сталося. У матчі третього туру групового раунду Євро-2020 в Римі Італія обіграла Уельс 1:0 і посіла перше місце в своїй групі А.

Це означає, що саме безжальна Італія, яка раніше здолала Туреччину (3:0) і Швейцарію (3:0), стане суперником збірної України в 1/8 фіналу Євро, якщо команда Андрія Шевченка в понеділок не програє Австрії і вийде у плей-оф з другої сходинки в своєму квартеті.

Україна – Австрія: онлайн вирішального матчу на Євро-2020

Нагадаємо, українці могли б розраховувати на зустріч з Уельсом в 1/8-й лише за умови перемоги валлійців над Італією. На жаль, її не сталося.

Зауважимо, що Італія вразила ворота Уельсу на 39-й хвилині – після розіграшу стандарту відзначився одноклубник Маліновського з Аталанти Пессіна.

Відео гола Пессіни

На початку другого тайму валлійці залишилися в меншості через вилучення Ампаду, і італійці довели поєдинок до перемоги 1:0.

Відео вилучення Ампаду

У паралельному матчі квартету А Швейцарія обіграла Туреччину 3:1. Отже, Уельс залишився тут другим. В 1/8 фіналу команда Гарета Бейла зіграє з другим місцем з квартету В, де виступають Бельгія, Росія, Фінляндія і Данія.

Італія – Уельс – 1:0
Гол: Пессіна, 39
Італія: Доннарумма (Сірігу, 89) – Толой, Бонуччі (Ачербі, 46), Бастоні, Емерсон – Верратті, Жоржиньйо (Крістанте, 75), Пессіна (Кастровіллі, 87) – К'єза, Белотті, Бернардескі (Распадорі, 75)
Уельс: Ворд – К. Робертс, Ампаду, Родон, Гантер – Аллен (Левітт, 86) – Н. Вільямс (Б. Девіс, 86), Моррелл (Мур, 60), Ремсі, Джеймс (Вілсон, 74) – Бейл (Брукс, 86)
Попередження: Пессіна – Аллен, Гантер
Вилучення: Ампаду (55, Уельс)

Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Італія Італія Іта
3
3
0
0
7
0
7
9
Забиті 7
Пропущені 0
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В В
2
Уельс Уельс Уел
3
1
1
1
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В Н
3
Швейцарія Швейцарія Шве
3
1
1
1
4
5
-1
4
Забиті 4
Пропущені 5
Різниця -1
Результати останніх матчів: В П Н
4
Турція Турція Тур
3
0
0
3
1
8
-7
0
Забиті 1
Пропущені 8
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 20 червня
3:1
Відео Про матч
1:0
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Понеділок, 21 червня
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