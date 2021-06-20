Італія обіграла Уельс і чекає зустрічі з Україною в 1/8 фіналу

Італійці виграли свою групу Євро, здолавши в Римі валлійців, і тепер готуються до протистояння в першому раунді плей-оф, найімовірніше, з українцями

Півзахисник збірної Італії Пессіна / Фото: Reuters

Дива не сталося. У матчі третього туру групового раунду Євро-2020 в Римі Італія обіграла Уельс 1:0 і посіла перше місце в своїй групі А.

Це означає, що саме безжальна Італія, яка раніше здолала Туреччину (3:0) і Швейцарію (3:0), стане суперником збірної України в 1/8 фіналу Євро, якщо команда Андрія Шевченка в понеділок не програє Австрії і вийде у плей-оф з другої сходинки в своєму квартеті.

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Нагадаємо, українці могли б розраховувати на зустріч з Уельсом в 1/8-й лише за умови перемоги валлійців над Італією. На жаль, її не сталося.

Зауважимо, що Італія вразила ворота Уельсу на 39-й хвилині – після розіграшу стандарту відзначився одноклубник Маліновського з Аталанти Пессіна.

Відео гола Пессіни

На початку другого тайму валлійці залишилися в меншості через вилучення Ампаду, і італійці довели поєдинок до перемоги 1:0.

Відео вилучення Ампаду

У паралельному матчі квартету А Швейцарія обіграла Туреччину 3:1. Отже, Уельс залишився тут другим. В 1/8 фіналу команда Гарета Бейла зіграє з другим місцем з квартету В, де виступають Бельгія, Росія, Фінляндія і Данія.

Італія – Уельс – 1:0

Гол: Пессіна, 39

Італія: Доннарумма (Сірігу, 89) – Толой, Бонуччі (Ачербі, 46), Бастоні, Емерсон – Верратті, Жоржиньйо (Крістанте, 75), Пессіна (Кастровіллі, 87) – К'єза, Белотті, Бернардескі (Распадорі, 75)

Уельс: Ворд – К. Робертс, Ампаду, Родон, Гантер – Аллен (Левітт, 86) – Н. Вільямс (Б. Девіс, 86), Моррелл (Мур, 60), Ремсі, Джеймс (Вілсон, 74) – Бейл (Брукс, 86)

Попередження: Пессіна – Аллен, Гантер

Вилучення: Ампаду (55, Уельс)