20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Італія

19:00

Уельс

Матч не почався
Серія пенальті
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Фінальний свисток
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Італія – Уельс: онлайн-трансляція матчу лідерів групи А

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
20 червня, 11:12
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Поєдинок останнього туру попереднього етапу стартує о 19:00 за київським часом на римському "Стадіо Олімпіко"

У неділю відкривається третій тур групової стадії чемпіонату Європи. Першими до фінішу приходять команди квартету А. Сьогодні грають Швейцарія – Туреччина та Італія – Уельс. На Олімпійському стадіоні в столиці Італії підопічні Роберто Манчіні знову грають зі своїми фанатами на трибунах.

Ми ведемо текстову онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найцікавіших моментів гри.

Онлайн Італія – Уельс

Розклад перед матчем. Італійці двома перемогами вже забезпечили собі путівку до плей-оф. Але можуть втратити перше місце в групі в разі поразки валлійцям. Примітно, що "Скуадра Адзурра" вже 29 матчів поспіль не програє – до повторення історичного рекорду залишився один поєдинок. Згадаймо, як від господарів постраждали швейцарці.

Команда Роба Пейджа відігралася в матчі зі Швейцарією (1:1) і взяла гору над Туреччиною (2:0). За різних результатів Уельс може як вийти в лідери групи, так і опуститися на третю сходинку.

ПРОФАЙЛ збірної Уельсу

Особисті зустрічі. Суперники зустрічалися між собою дев'ять разів і жодного разу не зіграли внічию: сім разів перемагали італійці, двічі – валлійці. Востаннє вони грали у відборі на Євро-2004, обмінявшись домашніми перемогами.

Де дивитися. На українському телебаченні матч у прямому ефірі покаже канал "Футбол 1". Початок ефіру – о 18:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET вважають Італію явним фаворитом: коефіцієнт на її перемогу – 1.56, на нічию – 3.80, на успіх Уельсу – 8.00. Суперники навряд чи заб'ють більше двох м'ячів, а найімовірніші рахунки – 1:0 (коеф. – 4.65) і 2:0 (коеф. – 5.10).

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ ІТАЛІЇ

Дивіться, як валлійці обіграли турків у другому турі:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 20 червня
19:00
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Понеділок, 21 червня
19:00
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19:00
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22:00
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