Італія – Уельс: онлайн-трансляція матчу лідерів групи А

Поєдинок останнього туру попереднього етапу стартує о 19:00 за київським часом на римському "Стадіо Олімпіко"

У неділю відкривається третій тур групової стадії чемпіонату Європи. Першими до фінішу приходять команди квартету А. Сьогодні грають Швейцарія – Туреччина та Італія – Уельс. На Олімпійському стадіоні в столиці Італії підопічні Роберто Манчіні знову грають зі своїми фанатами на трибунах.

Ми ведемо текстову онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найцікавіших моментів гри.

Онлайн Італія – Уельс

Розклад перед матчем. Італійці двома перемогами вже забезпечили собі путівку до плей-оф. Але можуть втратити перше місце в групі в разі поразки валлійцям. Примітно, що "Скуадра Адзурра" вже 29 матчів поспіль не програє – до повторення історичного рекорду залишився один поєдинок. Згадаймо, як від господарів постраждали швейцарці.

Команда Роба Пейджа відігралася в матчі зі Швейцарією (1:1) і взяла гору над Туреччиною (2:0). За різних результатів Уельс може як вийти в лідери групи, так і опуститися на третю сходинку.

ПРОФАЙЛ збірної Уельсу

Особисті зустрічі. Суперники зустрічалися між собою дев'ять разів і жодного разу не зіграли внічию: сім разів перемагали італійці, двічі – валлійці. Востаннє вони грали у відборі на Євро-2004, обмінявшись домашніми перемогами.

Де дивитися. На українському телебаченні матч у прямому ефірі покаже канал "Футбол 1". Початок ефіру – о 18:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET вважають Італію явним фаворитом: коефіцієнт на її перемогу – 1.56, на нічию – 3.80, на успіх Уельсу – 8.00. Суперники навряд чи заб'ють більше двох м'ячів, а найімовірніші рахунки – 1:0 (коеф. – 4.65) і 2:0 (коеф. – 5.10).

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ ІТАЛІЇ

Дивіться, як валлійці обіграли турків у другому турі: