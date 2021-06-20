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Турция 1
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Италия 1
Уэльс 0
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Италия обыграла Уэльс и ждет встречи с Украиной в 1/8 финала

Олег Люлька Олег Люлька
20 июня, 20:52
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Итальянцы выиграли свою группу Евро, одолев в Риме валлийцев, и теперь готовятся к противостоянию в первом раунде плей-офф, вероятнее всего, с украинцами
Полузащитник сборной Италии Пессина
Полузащитник сборной Италии Пессина / Фото: Reuters

Чуда не случилось. В матче третьего тура группового раунда Евро-2020 в Риме Италия обыграла Уэльс 1:0 и заняла первое место в своей группе А.

Это означает, что именно безжалостная Италия, ранее одолевшая Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0), станет соперником сборной Украины в 1/8 финала Евро, если команда Андрея Шевченко в понедельник не проиграет Австрии и выйдет в плей-офф со второго места в своем квартете.

Украина – Австрия: онлайн решающего матча на Евро-2020

Напомним, украинцы могли бы рассчитывать на встречу с Уэльсом в 1/8-й лишь при условии победы валлийцев над Италией. Увы, ее не случилось.

Отметим, что Италия "распечатала" ворота Уэльса на 39-й минуте – после розыгрыша стандарта отличился одноклубник Малиновского по Аталанте Пессина.

Видео гола Пессины

В начале второго тайма валлийцы остались в меньшинстве из-за удаления Ампаду, и итальянцы довели поединок до победы 1:0.

Видео удаления Ампаду

В параллельном матче квартета А Швейцария обыграла Турцию 3:1. Таким образом, Уэльс остался здесь вторым. А значит, в 1/8 финала команда Гарета Бейла сыграет со вторым местом из квартета В, где выступают Бельгия, Россия, Финляндия и Дания.

Италия – Уэльс – 1:0
Гол: Пессина, 39
Италия: Доннарумма (Сиригу, 89) – Толой, Бонуччи (Ачерби, 46), Бастони, Эмерсон – Верратти, Жоржиньо (Кристанте, 75), Пессина (Кастровилли, 87) – Кьеза, Белотти, Бернардески (Распадори, 75)
Уэльс: Уорд – К. Робертс, Ампаду, Родон, Гантер – Аллен (Левитт, 86) – Н. Уильямс (Б. Дэвис, 86), Моррелл (Мур, 60), Рэмси, Джеймс (Уилсон, 74) – Бэйл (Брукс, 86)
Предупреждения: Пессина – Аллен, Гантер
Удаление: Ампаду (55, Уэльс)

Групповой этап
Группа A
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Италия Италия Ита
3
3
0
0
7
0
7
9
Забитые 7
Пропущеные 0
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
Уэльс Уэльс Уэл
3
1
1
1
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: П В Н
3
Швейцария Швейцария Шве
3
1
1
1
4
5
-1
4
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н
4
Турция Турция Тур
3
0
0
3
1
8
-7
0
Забитые 1
Пропущеные 8
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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