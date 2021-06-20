Італія – Уельс: відео голу та огляд матчу Євро-2020

Дивіться огляд і відео гола поєдинку чемпіонату Європи в Римі, в якому італійці обіграли валлійців 1:0 і стали потенційним суперником України по 1/8 фіналу

Півзахисник збірної Італії Пессіна / Фото: Reuters

У неділю, 20 червня, в Римі збірна Італії обіграла Уельс 1:0 і виграла свою групу А.

Отже, саме Італія, котра раніше розгромила Туреччину (3:0) і Швейцарію (3:0), стане суперником збірної України в 1/8 фіналу Євро, якщо команда Шевченка в понеділок не програє Австрії і вийде до плей-оф з другої сходинки в своєму квартеті.

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Українці могли б розраховувати на зустріч з Уельсом в 1/8-й лише за умови перемоги валлійців над Італією.

ОГЛЯД МАТЧУ ІТАЛІЯ – УЕЛЬС (1:0)

Італія – Уельс – 1:0

Гол: Пессіна, 39

Італія: Доннарумма (Сірігу, 89) – Толой, Бонуччі (Ачербі, 46), Бастоні, Емерсон – Верратті, Жоржиньо (Крістанте, 75), Пессіна (Кастровіллі, 87) – К'єза, Белотті, Бернардескі (Распадорі, 75)

Уельс: Ворд – К. Робертс, Ампаду, Родон, Гантер – Аллен (Левітт, 86) – Н. Вільямс (Б. Девіс, 86), Моррелл (Мур, 60), Ремсі, Джеймс (Вілсон, 74) – Бейл (Брукс, 86)

Попередження: Пессіна – Аллен, Гантер

Вилучення: Ампаду (55, Уельс)

Відзначимо, що в паралельному поєдинку групи А Швейцарія обіграла Туреччину 3:1.