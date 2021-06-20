Италия – Уэльс: видео голов и обзор матча Евро-2020

В воскресенье закрывается третий тур групповой стадии чемпионата Европы в квартете А. На Олимпийском стадионе в Риме в матче Италия – Уэльс определяется потенциальный соперник для сборной Украины по 1/8 финала. Онлайн Италия – Уэльс доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – видео голов и обзор этого поединка.
ИТАЛИЯ – УЭЛЬС – 1:0
ПЕССИНА, 39
Италия открыла счет на 39-й минуте. Верратти со стандарта выполнил заброс на ближнюю штангу, откуда точно в касание пробил одноклубник Малиновского по Аталанте Пессина.
Видео гола Пессины
Матч Италия – Уэльс продолжается. Идет второй тайм...
Отметим, что в параллельном поединке группы А играют Швейцария и Турция.