20 июня 68’
Швейцария 2
Турция 1
20 июня 74’
Италия 1
Уэльс 0
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Италия – Уэльс: видео голов и обзор матча Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
20 июня, 19:54
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Смотрите обзор и видео голов поединка чемпионата Европы в Риме между итальянцами и валлийцами, в котором определяется потенциальный соперник Украины по плей-офф
Полузащитник сборной Италии Пессина
Полузащитник сборной Италии Пессина / Фото: Reuters

В воскресенье закрывается третий тур групповой стадии чемпионата Европы в квартете А. На Олимпийском стадионе в Риме в матче Италия – Уэльс определяется потенциальный соперник для сборной Украины по 1/8 финала. Онлайн Италия – Уэльс доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – видео голов и обзор этого поединка.

ИТАЛИЯ – УЭЛЬС – 1:0
ПЕССИНА, 39

Италия открыла счет на 39-й минуте. Верратти со стандарта выполнил заброс на ближнюю штангу, откуда точно в касание пробил одноклубник Малиновского по Аталанте Пессина.

Видео гола Пессины

Матч Италия – Уэльс продолжается. Идет второй тайм...

Отметим, что в параллельном поединке группы А играют Швейцария и Турция.

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Италия Италия Ита
2
2
0
0
6
0
6
6
Забитые 6
Пропущеные 0
Разница 6
Результаты последних матчей: В В
2
Уэльс Уэльс Уэл
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н
3
Швейцария Швейцария Шве
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н
4
Турция Турция Тур
2
0
0
2
0
5
-5
0
Забитые 0
Пропущеные 5
Разница -5
Результаты последних матчей: П П

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
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Воскресенье, 20 июня
2:1 (68’)
Смотри на: Трансляция
1:0 (74’)
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 21 июня
19:00
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19:00
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22:00
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