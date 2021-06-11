11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблица Команды Сборная Украины Мисс Евро-2021 Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Мисс сборной Швейцарии: Сеферович жену нашел в Айнтрахте

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
11 июня, 16:08
Копировать ссылку
Амина Сеферович работала в Айнтрахте, где и познакомилась с футболистом, который три сезона провел во Франкфурте
Амина - жена Хариса Сеферовича
Амина - жена Хариса Сеферовича

15 ноября 2009 года Харис Сеферович забил гол в ворота Нигерии и принес сборной Швейцарии победу на юношеском чемпионате мира. Следующей серьезной победы пришлось ждать десять лет. В 2019-м он с Бенфикой стал чемпионом Португалии и лучшим бомбардиром первенства.

2019-й год для Хариса был успешным не только на футбольном поле. Он узаконил свои отношения с Аминой. До этого пара встречалась три года. А познакомились они во Франкфурте. Сеферович выступал за Айнтрахт, а девушка работала в клубе. Свадьбу гуляли дважды – сначала на берегу океана в Португалии, а затем в балканском стиле отпраздновали в Швейцарии. В сентябре у пары родилась дочь Иная.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять