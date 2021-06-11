Міс збірної Швейцарії: Сеферович дружину знайшов у Айнтрахті

Аміна Сеферович працювала в Айнтрахті, де і познайомилася з футболістом, який три сезони провів у Франкфурті

Аміна - дружина Харіса Сеферовича

15 листопада 2009 року Харіс Сеферович забив гол у ворота Нігерії і приніс збірній Швейцарії перемогу на юнацькому чемпіонаті світу. Наступної серйозної перемоги довелося чекати десять років. У 2019-му він з Бенфікою став чемпіоном Португалії і кращим бомбардиром першості.

2019 рік для Харіса був успішним не тільки на футбольному полі. Він узаконив свої відносини з Аміною. До цього пара зустрічалася три роки. А познайомилися вони у Франкфурті. Сеферович виступав за Айнтрахт, а дівчина працювала в клубі. Весілля гуляли двічі – спочатку на березі океану в Португалії, а потім в балканському стилі відсвяткували в Швейцарії. У вересні у пари народилася дочка Іная.