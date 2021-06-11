Мисс сборной Уэльса: девушка Дефама рекламирует нижнее белье

Бывшая черлидерша Джоди Фрэнсис предлагает клиентам хорошую окупаемость инвестиций

Джоди Фрэнсис - девушка Криса Мефама

Крис Мефам фолит и тут же видит перед собой красную карточку. Это катастрофа. В меньшинстве Борнмут терпит поражение от Брентфорда – 1:3 и мечты об английской Премьер-лиге разбиты. Печальное завершение клубного сезона для защитника сборной Уэльса. Драматизм ситуации еще в том, что до перехода в Борнмут Мефам два сезона играл за Брентфорд.

В каком психологическом состоянии подойдет Крис к Евро-2020 можно лишь гадать. Вся надежда на Джоди Фрэнсис, девушку футболиста. Пара сейчас переживает бурный роман и возможно Джоди удастся вернуть Мефаму веру в свои силы. Бывшая черлидерша ищет себя на модельной ниве. Девушка снимается в рекламных роликах, как деловой одежды, так и нижнего белья. "Я жизнерадостна и харизматична, могу предложить клиентам хорошую окупаемость инвестиций", – говорит про себя Фрэнсис.