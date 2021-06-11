Міс збірної Уельсу: дівчина Дефама рекламує нижню білизну

Колишня черлідерша Джоді Френсіс пропонує клієнтам хорошу окупність інвестицій

Джоді Френсіс - дівчина Кріса Мефама

Кріс Мефам фолить і у ту ж мить бачить перед собою червону картку. Це катастрофа. У меншості Борнмут зазнає поразки від Брентфорд – 1:3 і мрії про англійську Прем'єр-лізі розбиті. Сумне завершення клубного сезону для захисника збірної Уельсу. Драматизм ситуації ще в тому, що до переходу в Борнмут Мефам два сезони грав за Брентфорд.

У якому психологічному стані підійде Кріс до Євро-2020 можна лише гадати. Вся надія на Джоді Френсіс, дівчину футболіста. Пара зараз переживає бурхливий роман і можливо Джоді вдасться повернути Мефаму віру в свої сили. Колишня черлідерша шукає себе на модельній ниві. Дівчина знімається в рекламних роликах, як ділового одягу, так і нижньої білизни. "Я життєрадісна і харизматична, можу запропонувати клієнтам хорошу окупність інвестицій", – говорить про себе Френсіс.