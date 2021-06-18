Украина выходит на безжалостную Италию: все расклады для команды Шевы в 1/8 финала

После 3-го тура группового этапа Евро-2020 команда Андрея Шевченко может либо попасть под каток итальянцев, либо вообще остаться без плей-офф турнира

Сборную Украины ждут непростые испытания / Фото: Reuters

17 июня сборная Украины обыграла во 2-м туре Евро-2020 Северную Македонию 2:1 и перед третьем матчем в группе С занимает второе место. Для выхода в плей-офф "сине-желтым" 21 июня достаточно сыграть вничью с Австрией, но вот соперник по 1/8 финала тогда вырисовывается совсем нежелательный.

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Победа Нидерландов над Австрией – 2:0 с одной стороны оказалась на руку сборной Украины. Теперь, чтобы занять второе место в группе и точно выйти в 1/8 финала Евро-2020, нашей сборной в поединке с австрийцами достаточно сыграть вничью. Мы будем выше в турнирной таблице, поскольку забили на один мяч больше.

Однако в последнем туре, который состоится 21 июня в 19:00, у нас нет практически никаких тактических маневров для выбора более удобного соперника по 1/8 финала. По расстановке сил на сегодня Украина, как вторая команда группы С, выходит на победителя квартета А. И, скорее всего, это Италия – пока самая мощная команда турнира – шесть голов за два матча.

Сборная Италии стартует с победы / Фото: Reuters

Если же мы проиграем Австрии, то с тремя очками можем вообще не выбраться из группы. Однако в случае прохода, судя по всему, попадем на победителя группы Е, где фаворитом считается Испания, или группы смерти, где самые высокие шансы на победу у Франции и Португалии.

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Есть еще один маловероятный вариант: болеть в последнем туре группы А за Уэльс в матче с Италией. И если такое чудо каким-то образом произойдет, то потом выгрызать у Австрии второе место, и в первом раунде плей-офф выходить на валлийцев. А поединок пройдет 26 июня в Лондоне.

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