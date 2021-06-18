17 июня 22:00 Видео
Нидерланды 2
Австрия 0
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Украина выходит на безжалостную Италию: все расклады для команды Шевы в 1/8 финала

Елена Павлова Елена Павлова
18 июня, 09:01
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После 3-го тура группового этапа Евро-2020 команда Андрея Шевченко может либо попасть под каток итальянцев, либо вообще остаться без плей-офф турнира
Сборную Украины ждут непростые испытания
Сборную Украины ждут непростые испытания / Фото: Reuters

17 июня сборная Украины обыграла во 2-м туре Евро-2020 Северную Македонию 2:1 и перед третьем матчем в группе С занимает второе место. Для выхода в плей-офф "сине-желтым" 21 июня достаточно сыграть вничью с Австрией, но вот соперник по 1/8 финала тогда вырисовывается совсем нежелательный.

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Победа Нидерландов над Австрией – 2:0 с одной стороны оказалась на руку сборной Украины. Теперь, чтобы занять второе место в группе и точно выйти в 1/8 финала Евро-2020, нашей сборной в поединке с австрийцами достаточно сыграть вничью. Мы будем выше в турнирной таблице, поскольку забили на один мяч больше.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Нидерланды Нидерланды Нид
2
2
0
0
5
2
3
6
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В В
2
Украина Украина Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
3
Австрия Австрия Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Северная Македония Северная Македония Сев
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

Однако в последнем туре, который состоится 21 июня в 19:00, у нас нет практически никаких тактических маневров для выбора более удобного соперника по 1/8 финала. По расстановке сил на сегодня Украина, как вторая команда группы С, выходит на победителя квартета А. И, скорее всего, это Италия – пока самая мощная команда турнира – шесть голов за два матча.

Сборная Италии стартует с победы
Сборная Италии стартует с победы / Фото: Reuters

Если же мы проиграем Австрии, то с тремя очками можем вообще не выбраться из группы. Однако в случае прохода, судя по всему, попадем на победителя группы Е, где фаворитом считается Испания, или группы смерти, где самые высокие шансы на победу у Франции и Португалии.

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Футболисты сборной Германии сдерживают Поля Погба / Фото: Reuters

Есть еще один маловероятный вариант: болеть в последнем туре группы А за Уэльс в матче с Италией. И если такое чудо каким-то образом произойдет, то потом выгрызать у Австрии второе место, и в первом раунде плей-офф выходить на валлийцев. А поединок пройдет 26 июня в Лондоне.

Ранее мы рассказывали, как Ярмоленко после года в запасе стал звездой Евро-2020.

Смотрите обзор матча Украина – Северная Македония

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:0
Видео О матче
Пятница, 18 июня
16:00
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19:00
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22:00
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Суббота, 19 июня
16:00
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19:00
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