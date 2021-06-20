Швейцария – Турция: видео голов и обзор матча Евро-2020

В Баку проходит матч третьего тура чемпионата Европы. Мы ведем онлайн трансляцию матча Швейцария – Турция. А здесь будем выкладывать видео голов и обзоры таймов.
Швейцария – Турция – 3:1
1:0. 6' Сеферович
2:0. 26' Шакири
2:1. 62' Кахведжи
3:1. 68' Шакири
6 минута. Сеферович открывает счет дальним ударом в нижний угол
26 минута. Шакири фантастическим ударом в девятку забивает второй мяч в ворота Турции
Обзор первого тайма
62 минута. Кахведжи поспорит с Шакири за лучший гол матча
68 минута. Шакири оформляет дубль
Напомним, что обе команды сохраняют шансы на выход из группы в 1/8 финала. И каждой нужна победа. В параллельном матче встречаются Италия и Уэльс.