Швейцария – Турция: видео голов и обзор матча Евро-2020

Сборные Швейцарии и Турции ведут борьбу за выход в плей-офф чемпионата Европы, ни одну из команд не устраивает ничейный результат

Швейцарцам удалось забить быстрый гол / Фото: REUTERS

В Баку проходит матч третьего тура чемпионата Европы. Мы ведем онлайн трансляцию матча Швейцария – Турция. А здесь будем выкладывать видео голов и обзоры таймов.

Швейцария – Турция – 3:1

1:0. 6' Сеферович

2:0. 26' Шакири

2:1. 62' Кахведжи

3:1. 68' Шакири

6 минута. Сеферович открывает счет дальним ударом в нижний угол

26 минута. Шакири фантастическим ударом в девятку забивает второй мяч в ворота Турции

Обзор первого тайма

62 минута. Кахведжи поспорит с Шакири за лучший гол матча

68 минута. Шакири оформляет дубль

Напомним, что обе команды сохраняют шансы на выход из группы в 1/8 финала. И каждой нужна победа. В параллельном матче встречаются Италия и Уэльс.