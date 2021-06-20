20 июня 68’
Швейцария 2
Турция 1
20 июня 74’
Италия 1
Уэльс 0
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Швейцария – Турция: видео голов и обзор матча Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 июня, 20:23
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Сборные Швейцарии и Турции ведут борьбу за выход в плей-офф чемпионата Европы, ни одну из команд не устраивает ничейный результат
Швейцарцам удалось забить быстрый гол
Швейцарцам удалось забить быстрый гол / Фото: REUTERS

В Баку проходит матч третьего тура чемпионата Европы. Мы ведем онлайн трансляцию матча Швейцария – Турция. А здесь будем выкладывать видео голов и обзоры таймов.

Швейцария – Турция – 3:1

1:0. 6' Сеферович
2:0. 26' Шакири
2:1. 62' Кахведжи
3:1. 68' Шакири

6 минута. Сеферович открывает счет дальним ударом в нижний угол

26 минута. Шакири фантастическим ударом в девятку забивает второй мяч в ворота Турции

Обзор первого тайма

62 минута. Кахведжи поспорит с Шакири за лучший гол матча

68 минута. Шакири оформляет дубль

Напомним, что обе команды сохраняют шансы на выход из группы в 1/8 финала. И каждой нужна победа. В параллельном матче встречаются Италия и Уэльс.

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Италия Италия Ита
2
2
0
0
6
0
6
6
Забитые 6
Пропущеные 0
Разница 6
Результаты последних матчей: В В
2
Уэльс Уэльс Уэл
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н
3
Швейцария Швейцария Шве
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н
4
Турция Турция Тур
2
0
0
2
0
5
-5
0
Забитые 0
Пропущеные 5
Разница -5
Результаты последних матчей: П П

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
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Воскресенье, 20 июня
2:1 (68’)
Смотри на: Трансляция
1:0 (74’)
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 21 июня
19:00
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19:00
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22:00
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