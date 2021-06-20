20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Италия

19:00

Уэльс

Матч не начался
Серия пенальти
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Италия – Уэльс: онлайн-трансляция матча лидеров группы А

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
20 июня, 11:12
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Поединок последнего тура предварительного этапа стартует в 19:00 по киевскому времени на римском "Стадио Олимпико"

В воскресенье открывается третий тур групповой стадии чемпионата Европы. Первыми к финишу приходят команды квартета А. Сегодня играют Швейцария – Турция и Италия – Уэльс. На Олимпийском стадионе в столице Италии подопечные Роберто Манчини снова выступают перед своими фанатами на трибунах.

Смотрите таблицы всех групп Евро-2020.

Мы ведем текстовую онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео самых интересных моментов игры.

Онлайн Италия – Уэльс

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Расклад перед матчем. Итальянцы двумя победами уже обеспечили себе путевку в плей-офф. Но могут упустить первое место в группе в случае поражения валлийцам. Примечательно, что "Скуадра Адзурра" уже 29 матчей подряд не проигрывает – до повторения исторического рекорда остался один поединок. Вспомним, как от хозяев пострадали швейцарцы.

Команда Роба Пейджа отыгралась в матче со Швейцарией (1:1) и взяла верх над Турцией (2:0). При разных исходах Уэльс может как выйти в лидеры группы, так и опуститься на третью ступеньку.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ УЭЛЬСА

Личные встречи. Соперники встречались между собой девять раз и ни разу не сыграли вничью: семь раз верх брали итальянцы, дважды – валлийцы. Последний раз они играли в отборе на Евро-2004, обменявшись домашними победами.

Где смотреть. На украинском телевидении матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Начало эфира – в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекеры FAVBET считают Италию явным фаворитом: коэффициент на ее победу – 1.56, на ничью – 3.80, на успех Уэльса – 8.00. Соперники вряд ли забьют более двух мячей, а самые вероятные счета – 1:0 (коэф. – 4.65) и 2:0 (коэф. – 5.10).

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ИТАЛИИ

Смотрите, как валлийцы обыграли турков во втором туре:

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 20 июня
19:00
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Понедельник, 21 июня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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