Выберите лучший гол второго тура Евро-2020! Голосование

На чемпионате Европы по футболу сыгран второй тур. За 12 матчей было забито 27 голов. Сайт УЕФА отобрал четыре самых красивых.
Давайте посмотрим на выбор УЕФА и проголосуем за лучший гол второго тура Евро-2020.
Мануэль Локателли (Италия – Швейцария – 3:0)
Криштиану Роналду (Португалия – Германия – 2:4)
Кевин де Брюйне (Дания – Бельгия – 1:2)
Алексей Миранчук (Финляндия – Россия – 0:1)
Также на нашем сайте проходило голосование на лучший гол первого тура Евро-2020. Там с большим отрывом победил гол Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов.
Напомним, что Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира и Европы вместе взятых. Португалец на двух турнира в сумме забил 19 голов.