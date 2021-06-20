20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Выберите лучший гол второго тура Евро-2020! Голосование

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 июня, 18:11
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УЕФА определил четырех претендентов на лучший гол второго тура чемпионата Европы, среди них второй раз подряд гол Криштиану Роналду
Претенденты на лучший гол второго тура
Претенденты на лучший гол второго тура

На чемпионате Европы по футболу сыгран второй тур. За 12 матчей было забито 27 голов. Сайт УЕФА отобрал четыре самых красивых.

Давайте посмотрим на выбор УЕФА и проголосуем за лучший гол второго тура Евро-2020.

Мануэль Локателли (Италия – Швейцария – 3:0)

Криштиану Роналду (Португалия – Германия – 2:4)

Кевин де Брюйне (Дания – Бельгия – 1:2)

Алексей Миранчук (Финляндия – Россия – 0:1)

Также на нашем сайте проходило голосование на лучший гол первого тура Евро-2020. Там с большим отрывом победил гол Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов.

Напомним, что Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира и Европы вместе взятых. Португалец на двух турнира в сумме забил 19 голов.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
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22:00
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