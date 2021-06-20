Виберіть кращий гол другого туру Євро-2020! Голосування

УЄФА визначив чотирьох претендентів на кращий гол другого туру чемпіонату Європи, серед них вдруге поспіль гол Кріштіану Роналду

Претенденти на кращий гол другого туру

На чемпіонаті Європи з футболу зіграно другий тур. За 12 матчів було забито 27 голів. Сайт УЄФА відібрав чотири найкрасивіших.

Давайте подивимося на вибір УЄФА і проголосуємо за кращий гол другого туру Євро-2020.

Мануель Локателлі (Італія – Швейцарія – 3:0)

Кріштіану Роналду (Португалія – Німеччина – 2:4)

Кевін де Брюйне (Данія – Бельгія – 1:2)

Олексій Міранчук (Фінляндія – Росія – 0:1)

Також на нашому сайті проходило голосування на кращий гол першого туру Євро-2020. Там з великим відривом переміг гол Андрія Ярмоленка ву ворота збірної Нідерландів.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонатів світу та Європи разом узятих. Португалець на двох турнірах в сумі забив 19 голів.