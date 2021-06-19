19 июня 16:00 Видео
Венгрия 1
Франция 1
19 июня 19:00
Португалия 2
Германия 4
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Это невероятно: Роналду стал лучшим бомбардиром ЧМ и Евро вместе взятых

Александр Трикиша Александр Трикиша
19 июня, 21:22
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Португалец догнал знаменитого немца Мирослава Клозе и теперь делит с ним лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы и мира. Криштиану еще может выйти в единоличные лидеры
Роналду догнал Клозе в матче с Германией
Роналду догнал Клозе в матче с Германией / Фото: Reuters

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 12-й гол на чемпионатах Европы, улучшив собственный же рекорд. Португалец открыл счет в матче против Германии, но в итоге его команда проиграла в невероятной перестрелке.

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Тем не менее. На этом достижения португальца не заканчиваются. Роналду в сумме забил 19-й гол на чемпионатах Европы и мира.

Он повторил достижение знаменитого немца Мирослава Клозе. Символично, что это произошло именно в матче против Германии.

Напомним, что перед этим Криштиану Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, опередив знаменитого француза Мишеля Платини.

А еще Роналду стал первым игроком, сыгравшим на пяти разных чемпионатах Европы. Португалец дебютировал на Евро еще в 2004 году, и тогда его команда дошла до финала, где уступила Греции.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Португалия
1
3:0
3
3
Венгрия
2
1:4
1
4
Германия
1
0:1
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
1:1
Видео О матче
2:4 (90+4’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
Понедельник, 21 июня
19:00
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