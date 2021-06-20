20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Швейцария

19:00

Турция

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Швейцария – Турция: онлайн матча Евро-2020 за выход в плей-офф

Александр Трикиша Александр Трикиша
20 июня, 13:09
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Швейцария и Турция попытаются одержать первую победу на Евро-2020 и завоевать путевку в плей-офф турнира. Но в следующий раунд пробьется только один из них

В воскресенье, 20 июня, состоится матч Евро-2020: на Олимпийском стадионе в Баку сойдутся представители группы A сборные Швейцарии и Турции. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ШВЕЙЦАРИЯ – ТУРЦИЯ

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Это заключительный матч для команд на групповом этапе, но Швейцария и Турция сохраняют шансы на выход из группы с третьего места. Для этого необходимо обязательно побеждать сегодня. На данный момент у швейцарцев один балл, а турки пока очков на Евро-2020 не набирали и даже ни разу не забили на турнире.

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Италия Италия Ита
2
2
0
0
6
0
6
6
Забитые 6
Пропущеные 0
Разница 6
Результаты последних матчей: В В
2
Уэльс Уэльс Уэл
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н
3
Швейцария Швейцария Шве
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н
4
Турция Турция Тур
2
0
0
2
0
5
-5
0
Забитые 0
Пропущеные 5
Разница -5
Результаты последних матчей: П П

Швейцария даже может занять вторую строчку в группе, если обыграет Турцию, а в параллельном матче Уэльс уступит Италии. Тогда в ход пойдет разница забитых и пропущенных мячей, ведь в одном поединке швейцарцы и валлийцы разошлись миром.

У Турции шанс на выход из группы будет только в случае победы. Да еще и с как можно крупным счетом, ведь сейчас их разница забитых и пропущенных голов составляет -5.

Швейцария стартовала на турнире ничьей с Уэльсом 1:1, а затем разгромно уступила Италии (0:3). Турция в первом матче на Евро проиграла Италии (3:0), а в предыдущей встрече уступила Уэльсу (2:0).

Ориентировочные составы от УЕФА:

Швейцария: Соммер; Эльведи, Шер, Аканджи; Мбабу,﻿ Фройлер, Джака, Родригес; Шакири; Эмболо, Гавранович﻿

Турция: Угурджан Чакыр, Зеки Челик, Мерих Демирал, Чаглар Сеюнджю, Мерт Мюлдюр; Каан Айхан, Ирфан Джан Кахведжи, Хакан Чалханоглу, Дженгиз Юндер, Ибрахим Дервишоглу; Бурак Йылмаз

Букмекеры о матче Швейцария – Турция:

Аналитики FAVBET считают Швейцарию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Владимира Петковича – 1.70, на ничью – 3.95, на победу Турции – 5.40.

Где смотреть матч Швейцария – Турция:

Поединок Швейцария – Турция в прямом эфире покажут на канале "Футбол 2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 19:00.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 21 июня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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