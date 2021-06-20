Швейцария – Турция: онлайн матча Евро-2020 за выход в плей-офф

Швейцария и Турция попытаются одержать первую победу на Евро-2020 и завоевать путевку в плей-офф турнира. Но в следующий раунд пробьется только один из них

В воскресенье, 20 июня, состоится матч Евро-2020: на Олимпийском стадионе в Баку сойдутся представители группы A сборные Швейцарии и Турции. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ШВЕЙЦАРИЯ – ТУРЦИЯ

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Это заключительный матч для команд на групповом этапе, но Швейцария и Турция сохраняют шансы на выход из группы с третьего места. Для этого необходимо обязательно побеждать сегодня. На данный момент у швейцарцев один балл, а турки пока очков на Евро-2020 не набирали и даже ни разу не забили на турнире.

Швейцария даже может занять вторую строчку в группе, если обыграет Турцию, а в параллельном матче Уэльс уступит Италии. Тогда в ход пойдет разница забитых и пропущенных мячей, ведь в одном поединке швейцарцы и валлийцы разошлись миром.

У Турции шанс на выход из группы будет только в случае победы. Да еще и с как можно крупным счетом, ведь сейчас их разница забитых и пропущенных голов составляет -5.

Швейцария стартовала на турнире ничьей с Уэльсом 1:1, а затем разгромно уступила Италии (0:3). Турция в первом матче на Евро проиграла Италии (3:0), а в предыдущей встрече уступила Уэльсу (2:0).

Ориентировочные составы от УЕФА:

Швейцария: Соммер; Эльведи, Шер, Аканджи; Мбабу,﻿ Фройлер, Джака, Родригес; Шакири; Эмболо, Гавранович﻿

Турция: Угурджан Чакыр, Зеки Челик, Мерих Демирал, Чаглар Сеюнджю, Мерт Мюлдюр; Каан Айхан, Ирфан Джан Кахведжи, Хакан Чалханоглу, Дженгиз Юндер, Ибрахим Дервишоглу; Бурак Йылмаз

Букмекеры о матче Швейцария – Турция:

Аналитики FAVBET считают Швейцарию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Владимира Петковича – 1.70, на ничью – 3.95, на победу Турции – 5.40.

Где смотреть матч Швейцария – Турция:

Поединок Швейцария – Турция в прямом эфире покажут на канале "Футбол 2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 19:00.