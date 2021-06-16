16 июня 16:00 Видео
Финляндия 0
Россия 1
16 июня 19:00 Видео
Турция 0
Уэльс 2
16 июня 77’
Италия 2
Швейцария 0
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Италия – Швейцария: видео голов и обзор матча на Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
16 июня, 22:47
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Первый игровой день второго тура на чемпионате Европы-2020 закрывал поединок в Риме, где итальянцы демонстрируют результативный футбол
Чиро Иммобиле против вратаря Швейцарии Яна Зоммера
Чиро Иммобиле против вратаря Швейцарии Яна Зоммера / Фото: Reuters

Форма сборной Италии на Евро-2020 пока вызывает только восхищение. В первом туре в Риме "Скуадра Адзурра" разгромила Турцию 3:0, а сегодня на "Стадио Олимпико" уже выиграет у Швейцарии 1:0. Причем один гол "Эскадры" уже отменили. Мультимедийный онлайн Италия – Швейцария идет на нашем сайте.

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Итальянцы первый раз открыли счет уже на 19-й минуте после розыгрыша углового. Инсинье навесил в штрафную, Кьеллини выиграл верховую борьбу и пробил по воротам. Вратарь спас свою команду, но со второй попытки Джорджо таки поразил ворота соперника. Но VAR показал, что во время борьбы итальянец подыграл себе рукой, и гол отменили.


Фото Reuters

А через 6 минут 36-летний Кьеллини, который стал рекордсменом сборной Италии по числу матчей на чемпионатах Европы – 14, покинул поле из-за повреждения. Вместо него вышел Ачерби.

Но и без одного из своих лидеров Италия сумела распечатать ворота Швейцарии. На 26-й минуте Берарди на скорости вбежал в штрафную и отдал точную передачу в центр, откуда в касание пробил Локателли и открыл таки счет – 1:0.

Во втором матче группы А Уэльс переиграл Турцию 2:0 и с 4 очками пока возглавил квартет. У турков – два поражения и ни одного забитого гола.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Уэльс
2
3:1
4
2
Италия
1
3:0
3
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
0:1
Видео О матче
0:2
Видео О матче
2:0 (77’)
Смотри на: Трансляция
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на:
19:00
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22:00
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