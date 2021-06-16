Италия – Швейцария: видео голов и обзор матча на Евро-2020

Первый игровой день второго тура на чемпионате Европы-2020 закрывал поединок в Риме, где итальянцы демонстрируют результативный футбол

Чиро Иммобиле против вратаря Швейцарии Яна Зоммера / Фото: Reuters

Форма сборной Италии на Евро-2020 пока вызывает только восхищение. В первом туре в Риме "Скуадра Адзурра" разгромила Турцию 3:0, а сегодня на "Стадио Олимпико" уже выиграет у Швейцарии 1:0. Причем один гол "Эскадры" уже отменили. Мультимедийный онлайн Италия – Швейцария идет на нашем сайте.

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Итальянцы первый раз открыли счет уже на 19-й минуте после розыгрыша углового. Инсинье навесил в штрафную, Кьеллини выиграл верховую борьбу и пробил по воротам. Вратарь спас свою команду, но со второй попытки Джорджо таки поразил ворота соперника. Но VAR показал, что во время борьбы итальянец подыграл себе рукой, и гол отменили.



Фото Reuters

А через 6 минут 36-летний Кьеллини, который стал рекордсменом сборной Италии по числу матчей на чемпионатах Европы – 14, покинул поле из-за повреждения. Вместо него вышел Ачерби.

Но и без одного из своих лидеров Италия сумела распечатать ворота Швейцарии. На 26-й минуте Берарди на скорости вбежал в штрафную и отдал точную передачу в центр, откуда в касание пробил Локателли и открыл таки счет – 1:0.

Во втором матче группы А Уэльс переиграл Турцию 2:0 и с 4 очками пока возглавил квартет. У турков – два поражения и ни одного забитого гола.

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