16 червня 16:00 Відео
Фінляндія 0
Росія 1
16 червня 19:00 Відео
Турція 0
Уельс 2
16 червня 77’
Італія 2
Швейцарія 0
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Італія – Швейцарія: відео голів та огляд матчу на Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
16 червня, 22:47
Копіювати лінк
Перший ігровий день другого туру на чемпіонаті Європи-2020 закривав поєдинок в Римі, де італійці демонструють результативний футбол
Чіро Іммобіле проти воротаря Швейцарії Яна Зоммера
Чіро Іммобіле проти воротаря Швейцарії Яна Зоммера / Фото: Reuters

Форма збірної Італії на Євро-2020 поки викликає тільки захоплення. У першому турі в Римі "Скуадра Адзурра" розгромила Туреччину 3: 0, а сьогодні на "Стадіо Олімпіко" вже виграє у Швейцарії 1: 0. Причому один гол "Ескадри" вже скасували. мультимедійний онлайн Італія – Швейцарія йде на нашому сайті.

Читайте також: Міс збірної Швейцарії: Сеферович дружину знайшов у Айнтрахті

Італійці вперше відкрили рахунок вже на 19-й хвилині після розіграшу кутового. Лоренцо Інсіньє навісив в штрафну, К'єлліні виграв верхову боротьбу і пробив по воротах. Воротар врятував свою команду, але з другої спроби Джорджо таки вразив ворота суперника. Але VAR показав, що під час боротьби італієць підіграв собі рукою, і гол скасували.


Фото Reuters

А через 6 хвилин 36-річний К'єлліні, який став рекордсменом збірної Італії за кількістю матчів на чемпіонатах Європи – 14, покинув поле через пошкодження. Замість нього вийшов Ачербі.

Але і без одного зі своїх лідерів Італія зуміла розпечатати ворота Швейцарії. На 26-й хвилині Берарді на швидкості вбіг до штрафного і віддав точну передачу в центр, звідки в дотик пробив Локателлі і відкрив таки рахунок – 1: 0.

У другому матчі групи А Уельс переграв Туреччину 2: 0 і з 4 очками поки очолив квартет. У турків – дві поразки і жодного забитого гола.

Дивіться також огляд матчу Уельс – Швейцарія

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Уельс
2
3:1
4
2
Італія
1
3:0
3
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
0:1
Відео Про матч
0:2
Відео Про матч
2:0 (77’)
Дивись на: Трансляція
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти