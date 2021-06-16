Італія – Швейцарія: відео голів та огляд матчу на Євро-2020

Перший ігровий день другого туру на чемпіонаті Європи-2020 закривав поєдинок в Римі, де італійці демонструють результативний футбол

Чіро Іммобіле проти воротаря Швейцарії Яна Зоммера / Фото: Reuters

Форма збірної Італії на Євро-2020 поки викликає тільки захоплення. У першому турі в Римі "Скуадра Адзурра" розгромила Туреччину 3: 0, а сьогодні на "Стадіо Олімпіко" вже виграє у Швейцарії 1: 0. Причому один гол "Ескадри" вже скасували. мультимедійний онлайн Італія – Швейцарія йде на нашому сайті.

Читайте також: Міс збірної Швейцарії: Сеферович дружину знайшов у Айнтрахті

Італійці вперше відкрили рахунок вже на 19-й хвилині після розіграшу кутового. Лоренцо Інсіньє навісив в штрафну, К'єлліні виграв верхову боротьбу і пробив по воротах. Воротар врятував свою команду, але з другої спроби Джорджо таки вразив ворота суперника. Але VAR показав, що під час боротьби італієць підіграв собі рукою, і гол скасували.



Фото Reuters

А через 6 хвилин 36-річний К'єлліні, який став рекордсменом збірної Італії за кількістю матчів на чемпіонатах Європи – 14, покинув поле через пошкодження. Замість нього вийшов Ачербі.

Але і без одного зі своїх лідерів Італія зуміла розпечатати ворота Швейцарії. На 26-й хвилині Берарді на швидкості вбіг до штрафного і віддав точну передачу в центр, звідки в дотик пробив Локателлі і відкрив таки рахунок – 1: 0.

У другому матчі групи А Уельс переграв Туреччину 2: 0 і з 4 очками поки очолив квартет. У турків – дві поразки і жодного забитого гола.

Дивіться також огляд матчу Уельс – Швейцарія