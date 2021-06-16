16 червня 16:00 Відео
Фінляндія 0
Росія 1
16 червня 19:00 Відео
Турція 0
Уельс 2
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Бейл епічно змазав пенальті, але валлійці не залишили Туреччині шансів на порятунок

Олена Павлова Олена Павлова
16 червня, 20:57
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Збірна Уельсу зробила впевнений крок назустріч плей-офф, дожавши на Олімпійському стадіоні в Баку турків, у яких залишаються примарні шанси на продовження боротьби
Гарет Бейл в матчі зі збірною Туреччини
Гарет Бейл в матчі зі збірною Туреччини / Фото: Reuters

Другий тур Євро-2020 в групі А відкрив матч між невдахами стартового дня турками і півфіналістом минулого чемпіонату Європи Уельсом. Поєдинок пройшов на Олімпійському стадіоні в Баку і завершився перемогою валлійців 2:0, які ще й не реалізували пенальті.

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Туреччина в минулому турі поступилася італійцям 0:3, а Уельс зіграв внічию 1:1 зі Швейцарією. Тому обидві команди мали гостру потребу в очках. Тим більше на валлійців ще чекає зустріч з фаворитом групи Італією, а турки могли опинитися в незавидному положенні, якщо б підійши до третього матчу з нулем балів.

Турція і Уельс зустрічаються на Євро-2020
Турція і Уельс зустрічаються на Євро-2020 / Фото: REUTERS

Перший тайм вийшов досить рівним, проте на 42-й хвилині Уельс таки використав свій момент. Бейл видав розкішний пас з глибини в сторону Ремзі, Арон вбіг до штрафного і точно пробив у дальній кут.

На 55-й хвилині мав зрівнювати рахунок Йилмаз, після того, як отримав хорошу скидку в штрафний суперника, але поквапився і пробив у дотик вище воріт. А через п'ять хвилин арбітр призначив пенальті у ворота Туреччини за порушення на Бейлі, якого збили на куті штрафного. Але сам Гарет не реалізував момент, пальнув вище воріт.

Надалі були гольові моменти, як у Туреччині, так і у Уельсу, навіть розбитий ніс валлійця Кіфера Мура в другому матчі поспіль.

А рахунок змінився вже на 5-й компенсованій хвилині. Ворота суперника вразив Робертс, і Туреччина практично втратила шанси на вихід з групи.

У заключному турі Туреччина зустрінеться зі Швейцарією, а Уельс зіграє з Італією. Обидва матчі пройдуть 20 червня і почнуться в однаковий час, щоб команди були в рівних умовах. Нагадаємо, що з груп виходять дві перші команди і чотири кращих серед збірних, що зайняли третє місце.

Груповий етап

Дивіться, як Уельс грав у першому турі

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Уельс
2
3:1
4
2
Італія
1
3:0
3
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
0:1
Відео Про матч
0:2
Відео Про матч
22:00
Дивись на: Трансляція
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
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