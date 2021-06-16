Бейл епічно змазав пенальті, але валлійці не залишили Туреччині шансів на порятунок

Збірна Уельсу зробила впевнений крок назустріч плей-офф, дожавши на Олімпійському стадіоні в Баку турків, у яких залишаються примарні шанси на продовження боротьби

Гарет Бейл в матчі зі збірною Туреччини / Фото: Reuters

Другий тур Євро-2020 в групі А відкрив матч між невдахами стартового дня турками і півфіналістом минулого чемпіонату Європи Уельсом. Поєдинок пройшов на Олімпійському стадіоні в Баку і завершився перемогою валлійців 2:0, які ще й не реалізували пенальті.

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Туреччина в минулому турі поступилася італійцям 0:3, а Уельс зіграв внічию 1:1 зі Швейцарією. Тому обидві команди мали гостру потребу в очках. Тим більше на валлійців ще чекає зустріч з фаворитом групи Італією, а турки могли опинитися в незавидному положенні, якщо б підійши до третього матчу з нулем балів.

Турція і Уельс зустрічаються на Євро-2020 / Фото: REUTERS

Перший тайм вийшов досить рівним, проте на 42-й хвилині Уельс таки використав свій момент. Бейл видав розкішний пас з глибини в сторону Ремзі, Арон вбіг до штрафного і точно пробив у дальній кут.

На 55-й хвилині мав зрівнювати рахунок Йилмаз, після того, як отримав хорошу скидку в штрафний суперника, але поквапився і пробив у дотик вище воріт. А через п'ять хвилин арбітр призначив пенальті у ворота Туреччини за порушення на Бейлі, якого збили на куті штрафного. Але сам Гарет не реалізував момент, пальнув вище воріт.

Надалі були гольові моменти, як у Туреччині, так і у Уельсу, навіть розбитий ніс валлійця Кіфера Мура в другому матчі поспіль.

А рахунок змінився вже на 5-й компенсованій хвилині. Ворота суперника вразив Робертс, і Туреччина практично втратила шанси на вихід з групи.

У заключному турі Туреччина зустрінеться зі Швейцарією, а Уельс зіграє з Італією. Обидва матчі пройдуть 20 червня і почнуться в однаковий час, щоб команди були в рівних умовах. Нагадаємо, що з груп виходять дві перші команди і чотири кращих серед збірних, що зайняли третє місце.

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