Відео голів та огляд матчу Туреччина – Уельс на Євро-2020

Збірні Туреччини і Уельсу зустрічалися у другому турі групового етапу Євро-2020. Матч відбувся в Баку на Олімпійському стадіоні. Онлайн матчу Туреччина – Уельс є на нашому сайті.
Валлійці змогли відкрити рахунок перед самою перервою. Гарет Бейл класною передачею вивів Аарона Ремзі один на один з воротарем і той пробив точно в кут.
Після перерви Гарет Бейл заробив пенальті і сам же зголосився його пробивати, але епічно пробив вище воріт. Проте, на останніх секундах лідер валлійців виправився і записав на свій рахунок асист на Коннора Робертса.
У заключному турі Туреччина зустрінеться зі Швейцарією, а Уельс зіграє з Італією. Обидва матчі пройдуть 20 червня і почнуться в однаковий час, щоб команди були в рівних умовах. Нагадаємо, що з груп виходять дві перші команди і чотири найкращих серед команд, що зайняли третє місце.