Туреччина – Уельс: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Слідкуйте в онлайн-режимі за ходом поєдинку групи А чемпіонату Європи з футболу, в якому турецькій команді в Баку протистоїть збірна Уельсу

У середу, 16 червня, в Баку проходить матч другого туру групи "А" Євро-2020 між збірними Туреччини та Уельсу. Початок – о 19:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього поєдинку.

Нагадаємо, в першому турі Туреччина в Римі програла Італії 0:3.

Тим часом Уельс на старті Євро розійшовся миром зі Швейцарією 1:1.

Отже, сьогодні, в контексті боротьби за потрапляння до 1/8 фіналу, перемога кров з носу потрібна як Туреччині, так і Уельсу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

Туреччина: Угурджан Чакир; Зекі Челік, Меріх Демірал, Чаглар Сеюнджю, Умут Мераш; Каан Айхан, Озан Туфан, Хакан Чалханоглу, Ірфан Кахведжі, Дженгіз Юндер; Бурак Їлмаз

Уельс: Ворд; Робертс, Мепам, Родон, Девіс; Моррелл, Аллен; Бейл, Ремзі, Джеймс; Мур

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ТУРЕЧЧИНА – УЕЛЬС

Аналітики FAVBET вважають невеликим фаворитом матчу Туреччину. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.67, на нічию – 3.00, на перемогу Уельсу – 3.10. Найбільш імовірним результатом називається нічия 1:1.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ ТУРЕЧЧИНА – УЕЛЬС

У прямому ефірі поєдинок Туреччина – Уельс в середу, 16 червня, починаючи з 19:00, покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція матчу доступна на платформі OLL.TV.

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