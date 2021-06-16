16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Туреччина

19:00

Уельс

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Туреччина – Уельс: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
16 червня, 11:55
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Слідкуйте в онлайн-режимі за ходом поєдинку групи А чемпіонату Європи з футболу, в якому турецькій команді в Баку протистоїть збірна Уельсу

У середу, 16 червня, в Баку проходить матч другого туру групи "А" Євро-2020 між збірними Туреччини та Уельсу. Початок – о 19:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього поєдинку.

ОНЛАЙН ТУРЕЧЧИНА – УЕЛЬС – ТУТ

Нагадаємо, в першому турі Туреччина в Римі програла Італії 0:3.

Тим часом Уельс на старті Євро розійшовся миром зі Швейцарією 1:1.

Отже, сьогодні, в контексті боротьби за потрапляння до 1/8 фіналу, перемога кров з носу потрібна як Туреччині, так і Уельсу.

Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Італія Італія Іта
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Уельс Уельс Уел
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Швейцарія Швейцарія Шве
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Турція Турція Тур
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

Туреччина: Угурджан Чакир; Зекі Челік, Меріх Демірал, Чаглар Сеюнджю, Умут Мераш; Каан Айхан, Озан Туфан, Хакан Чалханоглу, Ірфан Кахведжі, Дженгіз Юндер; Бурак Їлмаз

Уельс: Ворд; Робертс, Мепам, Родон, Девіс; Моррелл, Аллен; Бейл, Ремзі, Джеймс; Мур

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ТУРЕЧЧИНА – УЕЛЬС

Аналітики FAVBET вважають невеликим фаворитом матчу Туреччину. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.67, на нічию – 3.00, на перемогу Уельсу – 3.10. Найбільш імовірним результатом називається нічия 1:1.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ ТУРЕЧЧИНА – УЕЛЬС

У прямому ефірі поєдинок Туреччина – Уельс в середу, 16 червня, починаючи з 19:00, покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція матчу доступна на платформі OLL.TV.

Дивіться, як напередодні Франція обіграла Німеччину 1:0

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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Четвер, 17 червня
16:00
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19:00
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22:00
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