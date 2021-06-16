16 июня 16:00 Видео
Финляндия 0
Россия 1
16 июня 19:00 Видео
Турция 0
Уэльс 2
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Бейл эпично смазал пенальти, но валлийцы не оставили Турции шансов на спасение

Елена Павлова Елена Павлова
16 июня, 20:57
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Сборная Уэльса сделала уверенный шаг навстречу плей-офф, дожав на Олимпийском стадионе в Баку турков, у которых остаются призрачные шансы на продолжение борьбы
Гарет Бейл в матче со сборной Турции
Гарет Бейл в матче со сборной Турции / Фото: Reuters

Второй тур Евро-2020 в группе А открыл матч между неудачниками стартового дня турками и полуфиналистом прошлого чемпионата Европы Уэльсом. Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Баку и завершился победой валлийцев 2:0, которые еще и не реализовали пенальти.

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Турция в прошлом туре уступила итальянцам 0:3, а Уэльс сыграл вничью 1:1 со Швейцарией. Поэтому обе команды остро нуждались в очках. Тем более валлийцам еще предстоит встреча с фаворитом группы Италией, а турки могли оказаться в незавидном положении, если бы подошли к третьему матчу с нулем баллов.

Турция и Уэльс встречаются на Евро-2020
Турция и Уэльс встречаются на Евро-2020 / Фото: REUTERS

Первый тайм получился достаточно равным, однако на 42-й минуте Уэльс таки использовал своей момент. Бейл выдал роскошный пас из глубины в сторону Рэмзи, Арон вбежал в штрафную и точно пробил в дальний угол.

На 55-й минуте должен был сравнивать счет Йылмаз, после того, как получил хорошую скидку в штрафной соперника, но поторопился и пробил в касание выше ворот. А пять минут спустя арбитр назначил пенальти в ворота Турции за нарушении на Бейле, которого сбили на углу штрафной. Но сам Гарет не реализовать момент, пальнув выше ворот.

В дальнейшем были голевые моменты, как у Турции, так и у Уэльса, даже разбитый нос валлийца Кифера Мура во втором матче подряд.

А счет изменился уже на 5-й компенсированной минуте. Ворота соперника поразил Робертс, и Турция практически потеряла шансы на выход из группы.

В заключительном туре Турция встретится со Швейцарией, а Уэльс сыграет с Италией. Оба матча пройдут 20 июня и начнутся в одинаковое время, чтобы команды были в равных условиях. Напомним, что из групп выходят две первые команды и четыре лучших среди сборных, занявших третье место.

Групповой этап

Смотрите, как Уэльс играл в первом туре

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Уэльс
2
3:1
4
2
Италия
1
3:0
3
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
0:1
Видео О матче
0:2
Видео О матче
22:00
Смотри на: Трансляция
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на:
19:00
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22:00
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