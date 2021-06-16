16 червня 16:00 Відео
Фінляндія 0
Росія 1
16 червня 19:00 Відео
Турція 0
Уельс 2
16 червня 22:00 Відео
Італія 3
Швейцарія 0
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Італія першою вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 червня, 23:51
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Італійці здобули другу перемогу на турнірі і не опустяться нижче другого місця в групі. Але з такою грою команда Роберто Манчіні може розраховувати не тільки на плей-офф, але і перемогу в турнірі
Італія розгромила Швейцарію на Євро-2020
Італія розгромила Швейцарію на Євро-2020 / Фото: REUTERS

Збірна Італії обіграла Швейцарію в другому турі групового етапу Євро-2020 і гарантувала собі путівку в 1/8 фіналу турніру. Онлайн матчу Італія – Швейцарія є на нашому сайті.

Італійці відкрили рахунок у самому дебюті зустрічі, але головний арбітр за допомогою VAR розглянув, що Джорджо К'єлліні підіграв собі рукою під час верхової боротьби в штрафному майданчику.

Проте, ця невдача не підкосила італійців – на 26-й хвилині Мануель Локателли відкрив рахунок в матчі, а після перерви оформив дубль. Добив же швейцарців на останніх секундах Чіро Іммобіле.

Що стосується Швейцарії, то гості сьогодні дуже слабо зіграли в атаці і точно не заслужили хоча б на нічию.

Після двох турів Італія має в своєму активі шість балів. У Швейцарії залишається один бал. В останньому турі італійці розіграють перше місце в матчі з Уельсом, а швейцарці зіграють з Туреччиною, у якої нуль очок.

Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Італія Італія Іта
2
2
0
0
6
0
6
6
Забиті 6
Пропущені 0
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В
2
Уельс Уельс Уел
2
1
1
0
3
1
2
4
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: В Н
3
Швейцарія Швейцарія Шве
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: П Н
4
Турція Турція Тур
2
0
0
2
0
5
-5
0
Забиті 0
Пропущені 5
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
0:1
Відео Про матч
0:2
Відео Про матч
3:0
Відео Про матч
Четвер, 17 червня
16:00
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19:00
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