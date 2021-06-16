Італія першою вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020

Італійці здобули другу перемогу на турнірі і не опустяться нижче другого місця в групі. Але з такою грою команда Роберто Манчіні може розраховувати не тільки на плей-офф, але і перемогу в турнірі

Італія розгромила Швейцарію на Євро-2020 / Фото: REUTERS

Збірна Італії обіграла Швейцарію в другому турі групового етапу Євро-2020 і гарантувала собі путівку в 1/8 фіналу турніру. Онлайн матчу Італія – Швейцарія є на нашому сайті.

Італійці відкрили рахунок у самому дебюті зустрічі, але головний арбітр за допомогою VAR розглянув, що Джорджо К'єлліні підіграв собі рукою під час верхової боротьби в штрафному майданчику.

Проте, ця невдача не підкосила італійців – на 26-й хвилині Мануель Локателли відкрив рахунок в матчі, а після перерви оформив дубль. Добив же швейцарців на останніх секундах Чіро Іммобіле.

Що стосується Швейцарії, то гості сьогодні дуже слабо зіграли в атаці і точно не заслужили хоча б на нічию.

Після двох турів Італія має в своєму активі шість балів. У Швейцарії залишається один бал. В останньому турі італійці розіграють перше місце в матчі з Уельсом, а швейцарці зіграють з Туреччиною, у якої нуль очок.