16 июня 16:00 Видео
Финляндия 0
Россия 1
16 июня 19:00 Видео
Турция 0
Уэльс 2
16 июня 22:00 Видео
Италия 3
Швейцария 0
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Италия первой вышла в 1/8 финала Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
16 июня, 23:51
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Итальянцы одержали вторую победу на турнире и не опустятся ниже второго места в группе. Но с такой игрой команда Роберто Манчини может рассчитывать не только на плей-офф, но и победу в турнире
Италия разгромила Швейцарию на Евро-2020
Италия разгромила Швейцарию на Евро-2020 / Фото: REUTERS

Сборная Италии обыграла Швейцарию во втором туре группового этапа Евро-2020 и гарантировала себе путевку в 1/8 финала турнира. Онлайн матча Италия – Швейцария есть на нашем сайте.

Итальянцы открыли счет в самом дебюте встречи, но главный арбитр с помощью VAR рассмотрел, что Джорджо Кьеллини подыграл себе рукой во время верховой борьбы в штрафной площади.

Тем не менее, эта неудача не подкосила итальянцев – на 26-й минуте Мануэль Локателли открыл счет в матче, а после перерыва оформил дубль. Добил же швейцарцев на последних секундах Чиро Иммобиле.

Что касается Швейцарии, то гости сегодня очень слабо сыграли в атаке и точно не заслужили хотя бы на ничью.

После двух туров Италия имеет в своем активе шесть баллов. У Швейцарии остается один балл. В последнем туре итальянцы разыграют первое место в матче с Уэльсом, а швейцарцы сыграют с Турцией, у которой ноль очков.

Групповой этап
Группа A
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Италия Италия Ита
2
2
0
0
6
0
6
6
Забитые 6
Пропущеные 0
Разница 6
Результаты последних матчей: В В
2
Уэльс Уэльс Уэл
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н
3
Швейцария Швейцария Шве
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н
4
Турция Турция Тур
2
0
0
2
0
5
-5
0
Забитые 0
Пропущеные 5
Разница -5
Результаты последних матчей: П П

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Мисс Финляндия-2012
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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
0:1
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0:2
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Четверг, 17 июня
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