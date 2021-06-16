Италия первой вышла в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Италии обыграла Швейцарию во втором туре группового этапа Евро-2020 и гарантировала себе путевку в 1/8 финала турнира. Онлайн матча Италия – Швейцария есть на нашем сайте.
Итальянцы открыли счет в самом дебюте встречи, но главный арбитр с помощью VAR рассмотрел, что Джорджо Кьеллини подыграл себе рукой во время верховой борьбы в штрафной площади.
Тем не менее, эта неудача не подкосила итальянцев – на 26-й минуте Мануэль Локателли открыл счет в матче, а после перерыва оформил дубль. Добил же швейцарцев на последних секундах Чиро Иммобиле.
Что касается Швейцарии, то гости сегодня очень слабо сыграли в атаке и точно не заслужили хотя бы на ничью.
После двух туров Италия имеет в своем активе шесть баллов. У Швейцарии остается один балл. В последнем туре итальянцы разыграют первое место в матче с Уэльсом, а швейцарцы сыграют с Турцией, у которой ноль очков.