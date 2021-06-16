16 июня 89’ Видео
Финляндия 0
Россия 1
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Италия

22:00

Швейцария

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
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Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Италия – Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
16 июня, 16:42
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Следите в онлайн-режиме за ходом противостояния итальянской и швейцарской сборных в Риме в рамках второго тура чемпионата Европы по футболу

В среду, 16 июня, в Риме проходит матч второго тура чемпионата Европы в группе "А". Италия принимает на "Стадио Олимпико" Швейцарию. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния.

ИТАЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

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Ситуация в группе "А". Итальянцам пришлось попотеть, но матч открытия в Риме в итоге принес им крупную победу 3:0. После автогола Мериха Демирала ворота турок поразили Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье, что позволило "Скуадре Адзурре" одержать девятую сухую победу подряд. Лишь раз в истории Италии удалось выиграть десять матчей кряду, и повторить это достижение команда Роберто Манчини постарается в поединке против Швейцарии, позиции которой выглядят менее убедительно.

В первом туре швейцарцы поделили очки с Уэльсом 1:1, хотя открыли счет и доминировали большую часть игры. Швейцарская команда выиграла лишь два из 14 матчей в финальных стадиях Евро, правда, и потерпела лишь одно поражение в последних 15 матчах чемпионата Европы, включая квалификацию.

Смотрите, как Италия в первом туре обыграла Турцию 3:0

Смотрите, как Швейцария в первом туре сыграла 1:1 с Уэльсом

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Италия Италия Ита
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Уэльс Уэльс Уэл
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Швейцария Швейцария Шве
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Турция Турция Тур
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

Италия: Доннарумма; Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола; Барелла, Жоржиньо, Локателли; Берарди, Иммобиле, Инсинье

Швейцария: Зоммер; Эльведи, Шер, Аканджи; Мбабу, Фройлер, Джака, Родригес; Шакири; Эмболо, Сеферович

Тренировка Швейцарии перед игрой

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ИТАЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Аналитики FAVBET называют фаворитами матча итальянцев. На их победу установлен коэффициент 1.65, на ничью – 3.80, на победу швейцарцев – 6.40. Наиболее вероятными букмекеры называют счета 1:0 и 2:0 в пользу Италии.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ИТАЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

В прямом эфире матч Италия – Швейцария в среду, 16 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Также в прямой трансляции этот поединок доступен на платформе OLL.TV.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
0:1
Видео О матче
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Четверг, 17 июня
16:00
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19:00
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