Финляндия – Россия: онлайн главного матча дня

Последний раз сборная Финляндии обыгрывала Россию более сотни лет назад, но теперь финны имеют отличный шанс выйти в плей-офф если не проиграют в сегодняшнем матче

Матч пройдет в Санкт-Петербурге. / Фото: Twitter

Второй тур чемпионата Европы сегодня стартует в Санкт-Петербурге в 16:00. Встречаются сборные Финляндии и России. Наш сайт проведет мультимедийную трансляцию поединка с фото, статистикой и видео повторами ключевых событий встречи.

Финляндия – Россия

Как стартовали?

Дебют сборной Финляндии на чемпионатах Европы был омрачен ситуацией с Кристианом Эриксеном. У игрока сборной Дании остановилось сердце. Встречу пришлось прервать. А после возобновления Финляндия добилась победы – 1:0.

Россия с треском проиграла Бельгии – 0:3.

История встреч

В современной истории россияне провели четыре матча против Финляндии и выиграли их все с общей разницей мячей – 15:1.

Единственная победа Финляндии над Россией датируется 1912 годом. Тогда на Олимпийских играх в Стокгольме финны победили – 2:1. Впоследствии они заняли четвертое место. А Россия в утешительном раунде была разгромлена Германией – 0:16.

Лидеры сборных

Теему Пукки забил 10 из 16 голов сборной Финляндии в квалификации. Еще он отдал результативную передачу, то есть поучаствовал в 68,75% забитых мячей своей команды.

Артем Дзюба в квалификации забил девять голов и отдал пять результативных передач. Он принял непосредственное участие в 42% от их общего числа.

Ориентировочные составы

Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Араюури, Тойвио, Уронен, Камара, Спарв, Лод, Райтала, Пукки, Похьянпало

Градецки, О'Шонесси, Араюури, Тойвио, Уронен, Камара, Спарв, Лод, Райтала, Пукки, Похьянпало Россия: Шунин, Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Караваев, Баринов, Оздоев, Зобнин, Миранчук, Головин, Дзюба

Цитаты тренеров

Маркку Канерва (Финляндия):

"Россия будет злой, словно раненый зверь. Приложим все силы, чтобы победить или хотя бы набрать одно очко".

Станислав Черчесов (Россия):

"На таком уровне все нужно делать четко и технично. Любая мелочь определяет результат".

Где смотреть

В Украине в прямом эфире матч покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также игру можно посмотреть на Oll.tv.

Кто фаворит

Явные фавориты матча футболисты России. Котировки на их победу – 1.69, на ничью – 3.70, на победу Финляндии – 6.10.

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