16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Финляндия – Россия: онлайн главного матча дня

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 июня, 09:49
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Последний раз сборная Финляндии обыгрывала Россию более сотни лет назад, но теперь финны имеют отличный шанс выйти в плей-офф если не проиграют в сегодняшнем матче
Матч пройдет в Санкт-Петербурге.
Матч пройдет в Санкт-Петербурге. / Фото: Twitter

Второй тур чемпионата Европы сегодня стартует в Санкт-Петербурге в 16:00. Встречаются сборные Финляндии и России. Наш сайт проведет мультимедийную трансляцию поединка с фото, статистикой и видео повторами ключевых событий встречи.

Финляндия – Россия

Как стартовали?

Дебют сборной Финляндии на чемпионатах Европы был омрачен ситуацией с Кристианом Эриксеном. У игрока сборной Дании остановилось сердце. Встречу пришлось прервать. А после возобновления Финляндия добилась победы – 1:0.

Россия с треском проиграла Бельгии – 0:3.

История встреч

В современной истории россияне провели четыре матча против Финляндии и выиграли их все с общей разницей мячей – 15:1.

Единственная победа Финляндии над Россией датируется 1912 годом. Тогда на Олимпийских играх в Стокгольме финны победили – 2:1. Впоследствии они заняли четвертое место. А Россия в утешительном раунде была разгромлена Германией – 0:16.

Лидеры сборных

Теему Пукки забил 10 из 16 голов сборной Финляндии в квалификации. Еще он отдал результативную передачу, то есть поучаствовал в 68,75% забитых мячей своей команды.

Артем Дзюба в квалификации забил девять голов и отдал пять результативных передач. Он принял непосредственное участие в 42% от их общего числа.

Ориентировочные составы

  • Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Араюури, Тойвио, Уронен, Камара, Спарв, Лод, Райтала, Пукки, Похьянпало
  • Россия: Шунин, Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Караваев, Баринов, Оздоев, Зобнин, Миранчук, Головин, Дзюба

Цитаты тренеров

Маркку Канерва (Финляндия):

"Россия будет злой, словно раненый зверь. Приложим все силы, чтобы победить или хотя бы набрать одно очко".

Станислав Черчесов (Россия):

"На таком уровне все нужно делать четко и технично. Любая мелочь определяет результат".

Где смотреть

В Украине в прямом эфире матч покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также игру можно посмотреть на Oll.tv.

Кто фаворит

Явные фавориты матча футболисты России. Котировки на их победу – 1.69, на ничью – 3.70, на победу Финляндии – 6.10.

Напомним, что на нашем сайте проходит голосование за Мисс Евро!

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
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22:00
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Четверг, 17 июня
16:00
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19:00
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22:00
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